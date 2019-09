Csonka András elárulta, élete egyik legnehezebb időszaka volt, amikor beteg édesapját ápolta a család.

Csonka Andrást szinte mindenki mosolygós, vidám embernek ismerte meg. Színészi karrierje elején azonban súlyos magánéleti gondokkal kellett megküzdenie: édesapja lebetegedett és tíz éven keresztül a családnak kellett őt ápolnia. A színész elárulta, hogyan viselte ezt a borzasztóan nehéz időszakot.

„Amikor elvégeztem a főiskolát 1990-ben, akkor kezdődött az apám tíz évig tartó betegsége. Ez végleg eltávolított a színpadtól, és egy olyan útra kényszerített rá, amely borzalmas, és amely a családnak is iszonyatos kemény megpróbáltatás volt. Természetesen ott voltunk vele, de egy ember, aki leépül szellemileg és fizikailag is, megváltozik a természete is, olykor sajnos elviselhetetlenné válik, végignézni ezt iszonyatos feszültség magának a családnak is" – idézi Csonka András szavait az ATV Spirit Húzós című műsorából a Blikk.

A színész hozzátette, a munkája volt az, ami kihúzta őt a gödörből.