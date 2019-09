Tücsi és jégkorongozó párja, Sofron István hamarosan oltár elé állhatnak. Kislányuk Nara születése miatt napolták el a menyegzőt.

Tücsi szakember segítségét fogja kérni az esküvője megszervezésében, ugyanis szeretné, ha minden tökéletes lenne. Ha minden jól megy, jövőre össze is tudnak házasodni.

„Minél több esküvői fotózáson veszek részt, annál nagyobb káosz van a fejemben a ruhámat illetően, hogy mit is viselnék a nagy napunkon. Nara születése miatt kénytelenek voltunk elhalasztani az esküvőnket, viszont most már ő is velünk ünnepelhet, így lassan nekiláthatunk a szervezésnek. Most keressük a legtündéribb, legtalpraesettebb esküvőszervezőt, mert nélküle tuti nem lesz lakodalom" - mesélte a Ripostnak Tücsi.