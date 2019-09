L.L. Junior barátja, Kökény Attila nyilatkozott a zenész kisfiának haláláról.

L.L. Junior és volt párja, Csilla elvesztették fiatalabb gyermeküket. A kisfiú egy autó elé szaladt ki, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett rajta segíteni. A gyermek temetését is megtartották már, ahol sok sztár és a család valamint a barátok rótták le kegyeletüket. Kökény Attila is Junior jó barátai közé tartozik, most ő nyilatkozott a zenész gyermekének haláláról.

"Tényleg jóban vagyunk Juniorral, és azt gondolom, hogy ez az ő gyásza. Már nem kellene ezzel most már annyira foglalkozni, mert szerintem hagyni kéne őket gyászolni" – mondta a Mokkában Kökény Attila. Hozzátette, ilyenkor nem lehet mit mondani. „Ez olyan fájdalom, ami soha nem fog elmúlni. Ez mindig ott lesz benne. (...) Ez egy iszonyatos érzés lehet neki most. Csak azért jöttem be, és csak azért beszélek erről, hogy rendbe kéne hozni mindenkinek a fejében, hogy hagyni kéne őket gyászolni."