Azt gyanítják a követők, hogy Berki Mazsi babát vár.

Berki Krisztián és felsége nem titkolják, hamarosan szeretnének családot alapítani. A rajongók is alig várják, hogy végre bejelentsék a nagy hírt, és árgus szemekkel figyelik a pár friss fotóit. Időről időre felmerül a pletyka, hogy Mazsi gyermeket vár, mondván, néhány képen gyanúsan gömbölyűnek tűnik a pocakja.

Ez történt most is, Mazsi egy oylan felvételt posztolt az Instagramra, amelyen egy autóban ülnek és a hasa mintha kidomborodna rózsaszín ruhájában. Fel is tették neki a kérdést, ám válasz még nem érkezett a hozzászólásra.