Hetvenliternyi szentelt vizet permeteztetett szét egy repülőgépről az iszákosság és a paráznaság elleni küzdelem jegyében Szavva, Tver és Kasinszk metropolitája - jelentette csütörtökön a TIA helyi hírügynökség.

Az úgynevezett "keresztes repülés" hagyománya szeptember 11-én, az alkoholizmus elleni küzdelem oroszországi napján, 2006-ban kezdődött el Tverben. Szerdán a város felett köröző repülőgépen egy Kiapaszthatatlan Kehely Mária-ikon, Keresztelő Szent János egy képmása és több helyi szent ereklyéi mellet ott volt a metropolita és Alekszandr Gorjacsov pópa is, aki a szenteltvízhintés szertartását elvégezte. A fedélzeten volt egy házaspár is, amelyből a férj, csodálatos gyógyuláson ment keresztül, amikor Moszkvából a Kiapaszthatatlan Kehely-ikonhoz zarándokolt. Tverben megtalálta élete párját, Olgát is.





A pópa arra kérdésre, hogy nem szokták-e kigúnyolni a keresztes repülést, kijelentette: "Nevessenek csak, a nevetés meghosszabbítja az életet. De mi is itt a nevetséges? Az, hogy segíteni akarunk az embereknek abban, hogy megszabaduljanak a betegségeiktől? Az, hogy azt propagáljuk, hogy az emberek hagyjanak fel az alkohollal és a kábítószerrel? Hadd nevessenek csak, mi pedig tesszük majd a dolgunkat."

Az alkoholizmus elleni küzdelem napját először 1913-ban tartották meg orosz földön az ortodox egyház kezdeményezésére. 1914-ben a szinódus döntése alapján országossá terjesztették ki a kezdeményezést.