Roby D-vel való házasságáról vallott Zoltán Erika.

Zoltán Erika második férje oldalán találta meg az igaz szerelmet. Roby D-vel egy közös munka során szerettek egymásba, és jól tudta, hogy a férfinak korábban nagyon sok nővel volt dolga, ő mégis elhitte, hogy párja hű lesz hozzá. Ez így is történt, a BEST magazinnak elárulta, három évtized alatt soha nem csalták meg egymást. Pedig őt is sokan könnyűvérűnek tartják, mivel a színpadon igen merészen viselkedik.

„A szerelmünk hajnalán arra kértem, meséljen el mindent, így nem jöhet velem szembe olyan, akiről ne tudnám, hogy esetleg köze volt hozzá. Ez azzal is járt, hogy az elején betegesen féltékeny voltam, nem bíztam benne. Miután megbizonyosodtam róla, hogy nagyot változott, soha nem csalna meg, megnyugodtam. A házasságunk alatt se ő, se én nem léptünk félre, tűzbe merném tenni a kezem érte. Sokan gondolják rólam, hogy könnyűvérű nő vagyok, mert a színpadon sok mindent megengedek magamnak, kacéran öltözöm, viselkedem, mutogatom, tekerem magam, imádom, ha minden szempár rám tapad, de a privát életben például észre sem veszem, ha tetszem egy férfinak. Nálunk a hűtlenség, a megcsalás, a flört megengedhetetlen."