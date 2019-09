Élete legszörnyűbb pillanatairól vallott őszintén Vámos Erika, ugyanis szeretne másokon segíteni: elárulta, hogy tinédzserként megerőszakolták.

Sok idő telt el a borzalmas eset óta, de kellett is, hogy beszélni tudjon róla. Vámos Erikát 14 évesen megerőszakolták. Most azért vallott őszintén a történtekről, mert reméli, hogy másoknak segíthet ezzel.

Már jól vagyok, de gyakran eszembe jut, mi történt velem. Sokszor felvillannak még a régi képek, de dolgozom rajta. Az elmúlt egy évben például már be tudtam ülni olyan férfi mellé az autóba, aki nem a párom, és bár feszengek, végig nézem a kezét, hogy merre megy az úton, de le tudom gyűrni a félelmemet. Már csak azért is, mert tudom, hogy ezzel segítek. Ez nem az a téma, amivel dicsekszik az ember, de nemrégiben írt egy lány, hogy őt is megerőszakolták, ezért az öngyilkosságon gondolkozik. Szeretnék segíteni azoknak, akik ugyanazon mentek át, amin én" - kezdte Erika, aki 14 évesen egy balesetben elveszítette édesapját. A temetés előtti napon a buszmegállóban várakozott, amikor egy ismerős férfi állt meg előtte az autójával.