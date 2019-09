Fornnak az indulatok az Ázsia Expressz második évadában. Horváth Gréta párja úgy felhúzta magát Gáspár Zsoltin, hogy pofonnal fenyegetőzött. Persze csak a bajsza alatt mormogta, nem Zsoltit fenyítette be szemtől szemben.

Hatalmas bandaháború zajlik a celebek között. A csapat két táborra oszlott. Demcsákék Gáspárékkal mindenki más pedig ellenük csatározik. Egy felfokozott pillanatban Horváth Gréta párja Dávid azt mondta Gáspár Zsoltira, hogy pofán tudná vágni.

Zsolti a tévé előtt ülve szembesült a helyzettel, amire reagált is.

"Most eszmélek csak rá, hogy mi ment a hátunk mögött. Mi játszottunk, taktikáztunk, de senkit sem bántottunk, mindig tisztelettudóan viselkedtünk. Teljesen föl vagyok háborodva Dávid szavain. Hogy mondhat ilyeneket egy magát tanultnak és sportembernek tartó valaki a versenytársára? Kiállították magukról a szegénységi bizonyítványt" - mondta a Borsnak Zsolti.

"Zsolti próbált minket félrevezetni, persze mi ezt tudtuk, de ennek ellenére ő utólag segítségnek próbálta ezt feltüntetni. Mérgemben kiszaladt a számon egy-két szó, de feszült helyzetben úgy gondolom, ez mással is megtörtént volna. Éhesen és kialvatlanul kevésbé tudtam toleráns lenni. Nyilván pár hónap elteltével van, amit az ember a feszültségnek tud be, és nem feltétlenül büszke rá. Ha Zsoltit megsértettem, személyesen fogok elnézést kérni tőle" - reagált Dávid is.