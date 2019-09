Rendezni akarta viszonyát L.L. Junior és Csilla, de úgy tűnik, hogy nem sikerült mindent elsimítani. Csilla ügyvédje azt állítja, hogy az anya nem láthatja gyermekét.

A tragédia után elmérgesedett a viszony a szülők között, de a temetésen és azt követően úgy tűnt, igyekeznek elsimítani a nézeteltéréseket nagyobbik kisfiuk érdekében. Lacika azóta Juniornál él, és az anya ügyvédjének állítása szerint Csilla nem is találkozhat rendszeresen a gyerekkel.