Ugyan eleinte csak izomsérülésnek tűnt a Love Island játékosának problémája, kiderült, hogy ennél sokkal nagyobb a baj.

A kick-boxos Gábor orvoshoz került, ugyanis fájlalta a karját. Az első vizsgálatok izomsérülést mutattak, de a továbbiak sokkal súlyosabb problémát derítettek fel. A Love Island játékosát operálni kell, és nem folytathatja tovább a realityt, ugyanis a felépülése és egészsége sokkal fontosabb.

"Amikor Gábor jelezte, hogy fájdalmai vannak, azonnal orvoshoz vittük. Azt az információt kaptuk, hogy izomszakadásról van szó, ám a szükséges további vizsgálatok eredménye minket is meglepett, hogy milyen komoly a probléma" - mondta a Blikknek a kreatív producer. "Természetesen Gábor nem repülhet, így kint kerül sor a műtétre. Az ilyen helyzetek kezelésére a stáb fel van készülve, így gyorsan sikerült mindent elintéznünk. Gábort most kórházban kezelik, a játékot azonban fel kellett adnia. A beavatkozás után is a teljes felépülése a fontos, így nem tud visszatérni a villába" - tette hozzá.

"Ha nem kezelik azonnal a vérrögöt, az súlyos szövődményekhez is vezethet, akár szívmegállás is lehetséges. Szerencsére ma már rutinműtétnek számít a rög eltávolítása és az értágítás, amely beavatkozás után fontos a folyamatos kontroll, a sok pihenés, esetleg a gyógyszeres kezelés is" – mondta dr. Kóczán István belgyógyász-kardiológus.