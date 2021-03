Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni.Olvasd el a Life.hu -n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló – 480. rész.

A magyar hangoltság szónak mély jelentése. A hang rezgése ősi titok. És az is, hogy lelkedet magad hangolod. Vidámra és szomorúra is.

Én például szomorú voltam, de ahhoz, hogy ezt meg tudjam írni, vidámra hangoltam magam, és az is vagyok. Érzem, tudom. Kár, hogy nem látod az arcomat! Ez főleg a pandémia idején fontos. Bezárt, szorongó életünk le van hangolva. Az ilyen állapot kedvez a vírusoknak is. A derűnek pedig nem tud ártani. Mosolygok, ha álarc van rajtam, akkor is.