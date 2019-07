Müller Péter: Egy jó beszélgetéssel adunk és kapunk is egyszerre

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló – 395. rész.

Egy igazi beszélgetésből mindketten másképp léptek ki, mint ahogy beléptetek. Mert kaptatok egymásból egy darabot, akár tudjátok, akár nem.

Ez a jó barátság és a jó beszélgetés titka, de sajnos ritka manapság, inkább felszínesen fecsegünk. De amikor figyelek rád, és te figyelsz rám, akkor mindketten adunk és kapunk, egyszerre.

Már a figyelem is adás. Azt mondja a magyar: „figyelmet szentel rá". Ez ilyen óriási dolog.

Az igaz beszélgetést nem is felejtjük el, hiszen akkor tudtunk meg egymásról valamit, s önmagunkról is. Lényegében egy jó könyvvel is „beszélgetsz", csak te nem tudsz szólni hozzá, mert ő mondja a magáét.

Titkot mondok, a jó párbeszéd szerelmes műfaj. A szónak abban az értelmében, hogy kiegészülünk egymásban, én és Te.