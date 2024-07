TESZT — Mennyire vagy kontrollmániás?

Azok, akik minden lépésüket megtervezik, valóban rendezettebb az életük, talán még a munkában is sikeresebbek. Az életnek azonban vannak olyan területei is, ahol a kontrollálás nem előre visz, hanem hátra, ilyen a szerelem is. Egy párkapcsolatban nincs szükség arra, hogy valaki magához ragadja a gyeplőt és irányítsa a másik életét. Ez idővel komoly konfliktushoz vezet. Tesztünkből megtudhatod, hogy irányításmániás vagy-e.

A kontrollmánia teszt szerint megnehezíthetjük mások életét ha felügyelni akarjuk őket- illusztráció

Forrás: Shutterstock/ Zhenya Voevodina

1. Vasárnap délután van, a kanapén pihensz és készülsz a következő hétre. A telefonod egyszer csak megcsörren és barátaid keresnek, hogy átugranának egy kicsit beszélgetni. Mit teszel?

A. Szuper ötlet! Megkéred őket, hogy hozzanak a boltból ropogtatni valót.

B. Kizárt dolog, nem vagy felkészülve a fogadásra. Nem szereted a spontán vendégséget, még akkor sem, ha legjobb barátaidról van szó.

C. Jöjjenek nyugodtan, de fél órát kérsz tőlük, hogy elpakolhass és belebújhass valami csinibe az otthoni szett helyett.

2. A legjobb barátnőd még csak pár hónapja jár új szerelmével, de bejelenti, hogy amint lehet, összeházasodnak.

A. Nagyon izgalmas! Már alig várod a lakodalmat.

B. Azt tanácsolod neki, hogy ne tegye. Meggondolatlan döntés lenne.

C. Bátor dolognak találod, egy kicsit még féltékeny is vagy, hogy barátnőd ennyire biztos magában.

3. Hangulatos zene, illatgyertyák és finom falatok. Minden készen áll egy romantikus estéhez. Ekkor a szerelmed felhív, hogy túlóráznia kell.

A. Nagyon mérges leszel, és ezt érezteted is vele, amikor hazajön.

B. Nagyon sajnálod, de hogy a vacsora mégse menjen kárba áthívod az egyik barátnődet egy csajos pletykálkodásra.

C. Pont ma? Ez elég gyanúsan hangzik… Lehet, hogy van valakije?

Hogyan reagálsz, ha lőttek a romantikus terveidnek?

Forrás: Shutterstock

4. Mit teszel, ha párod hirtelen szakít veled, amire egyáltalán nem számítottál?

A. Teljesen összeomlasz, nem volt előjele, ezért felkészülni sem tudtál rá. Fogalmad sincsen, hogy most miként folytasd az életed.

B. Először teljesen lesokkolódsz, majd megpróbálod megbeszélni vele a problémákat.

C. Tisztában vagy vele, hogy a szerelem jön és megy. Lehet nem ő volt a „nagy ő”.