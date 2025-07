Kíváncsi vagy, melyik ikonikus Labubu lennél? Töltsd ki ezt a tesztet és kiderül

A Labubu-láz végigsöpört a világon és még nem is látjuk a végét! Ha téged is érdekel, vajon melyik Labubu illene igazán a személyiségedhez, nem kell tovább várnod, mert most megtudhatod.

Labubu szörnyecske személyiségteszt

Forrás: Getty Images Europe

A Labubu babák nemcsak a polcra valók, sokan táskaékszerként viselik a kis szörnyeket, amiket mostanra legalább annyian utálnak, mint szeretnek. Ha imádod, ha nem, most megtudhatod, melyik Labubu baba illene a személyiségedhez.

Labubu személyiségteszt: ez a szörnyecske illik hozzád valójában

1. Mit csinálnál egy ideális hétvégén?

A) Könyvet olvasok vagy filmet nézek

B) Kirándulok vagy sportolok

C) Barátokkal vagyok

D) Új hobbival próbálkozom

2. Hogyan jellemeznéd magad egy szóval?

A) Magabiztos

B) Határozott

C) Vicces

D) Álmodozó

3. Milyen típusú zenét hallgatsz legszívesebben?

A) Chill vagy klasszikus

B) Pörgős, motiváló

C) Pop, ami táncra késztet

D) Egyedi, alternatív

4. Mit veszel fel, ha nem kell sehova menned?

A) Kényelmes pulcsi, meleg zokni, laza naci

B) Sportcucc

C) Valami színes és vicces

D) Egyedi, kreatív összeállítás

5. Mi nyugtat meg a legjobban?

A) Egy forró tea és csönd

B) Egy kiadós séta

C) Egy jó beszélgetés

D) Rajzolás, írás vagy zene

Számold össze melyik betűből volt a legtöbb, és olvasd el a rád vonatkozó részt az eredmények közül, hogy megtudd, melyik Labubu baba illik hozzád.

Labubu baba személyiségteszt

Forrás: YouTube

Legtöbbször A: Soymilk labubu

Csendes vagy és visszahúzódó, de nagyon figyelmes. Szereted a háttérből szemlélni az eseményejet, és mély érzéseid vannak. Az emberek megbíznak benned, mert tudod, mikor kell hallgatni.

Legtöbbször B: Green Grape Labubu

Tele vagy energiával, mindig csinálnál valamit. Nehezen ülsz egy helyben, és szereted, ha történnek a dolgok. Magabiztos vagy, és másokat is motiválsz a lendületeddel.

Legtöbbször C: Lychee Berry Labubu

Neked mindig van egy jó poénod vagy ötleted. Társasági ember vagy, akit szeretnek a barátai. Nem veszed túl komolyan a dolgokat, és mindenben meglátod a jót.

Legtöbbször D: Toffee Labubu

Különleges vagy, tele kreativitással. Néha más világban jársz, de épp ez tesz igazán inspirálóvá. Szeretsz új dolgokat felfedezni, és a fantáziád határtalan.