Te tudod min ült a tik reggel? – Régi magyar szavak kvíze

A nyelv folyamatosan változik, és amit nagyanyáink még gond nélkül használtak, annak hallatán ma már sokszor csak pislogunk. A magyar nyelv kincsesbányája tele van gyönyörű, furcsa, vicces vagy épp rejtélyes kifejezésekkel, amelyek jelentését mára gyakran elfeledtük. De vajon mennyit ismersz ezekből a régi magyar szavakból? Teszteld magad kvízünkkel!

Repülj vissza a múltba a régi magyar szavak kvízünkkel.

Forrás: Fortepan / Hamornik Balázs

Egy nyelvi időutazás-kvíz, amit imádni fogsz

Ha azt mondjuk: „tik”, „zsindelyes”, „lócza” vagy „pocokfutam”, vajon tudod, mit jelentenek? Netán te is azok közé tartozol, akik szerint a „medveölő” egy fantasy történet karaktere? Akkor ezt a kvízt neked találtuk ki! A következő feladványok nemcsak szórakoztatók, hanem egyfajta időutazásként is működnek: visszarepítenek a magyar nyelv múltjába, amikor még nem telefont csörgettünk, hanem cselédre csöngettünk, és amikor a szavak mögött valódi történetek lapultak.

A régi magyarszavak-kvízünk célja, hogy egy kis mosolyt csaljon az arcodra, miközben izgalmas kihívás elé állít. Ne aggódj, ha elsőre nem tudod minden szó jelentését, a lényeg, hogy élvezd a játékot és felfedezd, milyen gazdag is a nyelvünk.

Teszteld magad!

Szóval, készen állsz? Most kiderül, hogy te vagy-e a régi szavak királynője, vagy esetleg még lenne mit tanulni a nagyi régi leveleiből. Indítsd el a kvízt, és jöhetnek a feladványok!