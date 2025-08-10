Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Te tudod min ült a tik reggel? – Régi magyar szavak kvíze

2025.08.10.
Tudod, mi az az ártány vagy épp az atilla? Ha felkeltettük a kíváncsiságod, akkor ideje letesztelni magad: régi magyarszavak-kvízünkben garantált a meglepetés!

A nyelv folyamatosan változik, és amit nagyanyáink még gond nélkül használtak, annak hallatán ma már sokszor csak pislogunk. A magyar nyelv kincsesbányája tele van gyönyörű, furcsa, vicces vagy épp rejtélyes kifejezésekkel, amelyek jelentését mára gyakran elfeledtük. De vajon mennyit ismersz ezekből a régi magyar szavakból? Teszteld magad kvízünkkel!

Repülj vissza a múltba a régi magyar szavak kvízünkkel.
Egy nyelvi időutazás-kvíz, amit imádni fogsz

Ha azt mondjuk: „tik”, „zsindelyes”, „lócza” vagy „pocokfutam”, vajon tudod, mit jelentenek? Netán te is azok közé tartozol, akik szerint a „medveölő” egy fantasy történet karaktere? Akkor ezt a kvízt neked találtuk ki! A következő feladványok nemcsak szórakoztatók, hanem egyfajta időutazásként is működnek: visszarepítenek a magyar nyelv múltjába, amikor még nem telefont csörgettünk, hanem cselédre csöngettünk, és amikor a szavak mögött valódi történetek lapultak.

A régi magyarszavak-kvízünk célja, hogy egy kis mosolyt csaljon az arcodra, miközben izgalmas kihívás elé állít. Ne aggódj, ha elsőre nem tudod minden szó jelentését, a lényeg, hogy élvezd a játékot és felfedezd, milyen gazdag is a nyelvünk.

Teszteld magad!

Szóval, készen állsz? Most kiderül, hogy te vagy-e a régi szavak királynője, vagy esetleg még lenne mit tanulni a nagyi régi leveleiből. Indítsd el a kvízt, és jöhetnek a feladványok!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Mit jelent a Tikmony?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Mit jelent a Fuszekli?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Mit jelent a Szuszék?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Mit jelent a Cseter?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Mit jelent a Puffog?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Mit jelent a Nyuszkán?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mit jelent a Tipródik?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Mit jelent a Vánkos?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Mit jelent a Fosóka?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Mit jelent a Paréj?

