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2026. okt. 21., szerda Orsolya

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IQ-teszt: az embereknek csak az 1%-a jön rá, hogy ki a gyilkos − Neked sikerül?

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Te jó nyomozó lennél? Az alábbi IQ-tesztből pillanatok alatt kiderül.

Ebben a képes IQ-tesztben próbára teheted megfigyelőképességedet. Nézd meg alaposan a képet, és próbáld kikövetkeztetni, ki lehet a gyilkos a három férfi közül. 

Gyilkoskereső IQ-teszt.
Gyilkoskereső IQ-teszt.
Forrás: brightside.me

Gyilkoskereső IQ-teszt: fantázia és logika is kell hozzá

A fenti képen látható négy barát rendszeresen együtt jár szaunázni. Mindig visznek magukkal valamilyen tárgyat. Jack, a zenész egy iPod-ot, hogy zenét hallgathasson. Steve, a bankár egy termoszt, hogy igyon belőle. Patrick és Michael, akik ügyvédek, különböző dokumentumokat, hogy olvasgassák őket. 

Egy napon azonban Patricket holtan találták a szaunában. A rendőrök azonnal kiérkeztek a helyszínre és vizsgálatot indítottak. Nem találtak semmilyen bizonyítékot, de azt megállapították, hogy valamilyen éles tárggyal ölhették meg. Szerinted ki a gyilkos és hogyan történt a bűntény?

 

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Ha kíváncsi vagy a megoldásra, görgess lejjebb!

Az IQ-teszt megoldása

A gyilkos Steve, aki a termoszában jégszilánkot hozott be a szaunába. Mire a rendőrök megérkeztek a helyszínre, a gyilkos fegyver elolvadt.

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2/10 2. „Jegyezd vele az égre Örök tanúságúl: Habár fölűl a gálya, S alúl a víznek árja, Azért a víz az úr!”
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4/10 4. „Nem vagy enyém, míg magadé vagy: még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alku, ha szent is, alku; kénem más kell már: Semmiért Egészen!”
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5/10 5. „Hagyj el, óh, Reménység! Hagyj el engemet; Mert ez a keménység Úgyis eltemet. Érzem: e kétségbe Volt erőm elhágy, Fáradt lelkem égbe, Testem főldbe vágy.”
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6/10 6. „Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.”
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7/10 7. „Óh mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő, fondor magányt s a mindenséget.”
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8/10 8. „Keverd a szíved napsugár közé, készítsd belőle lángvirágot, s aki a földön mellén viseli és hevét kibírja, ő a párod.”
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9/10 9. „Most kényszerítlek, válaszolj, mióta tart e hajsza? Megalvadt szememben az éj. Ki kezdte és akarta? Mi lesz velem, s mi lesz veled? Vigasztalan szeretlek! Ülünk az ég korlátain, mint elitélt fegyencek.”
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10/10 10. „Nem születtem arra, érzem ezt magamban, Hogy itt békamódra káka között lakjam; Nem is teremtőztem béresnek, villásnak, Hogy petrencét hordjak akárki fiának."

 

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