IQ-teszt: az embereknek csak az 1%-a jön rá, hogy ki a gyilkos − Neked sikerül?

Ebben a képes IQ-tesztben próbára teheted megfigyelőképességedet. Nézd meg alaposan a képet, és próbáld kikövetkeztetni, ki lehet a gyilkos a három férfi közül.
Gyilkoskereső IQ-teszt: fantázia és logika is kell hozzá
A fenti képen látható négy barát rendszeresen együtt jár szaunázni. Mindig visznek magukkal valamilyen tárgyat. Jack, a zenész egy iPod-ot, hogy zenét hallgathasson. Steve, a bankár egy termoszt, hogy igyon belőle. Patrick és Michael, akik ügyvédek, különböző dokumentumokat, hogy olvasgassák őket.
Egy napon azonban Patricket holtan találták a szaunában. A rendőrök azonnal kiérkeztek a helyszínre és vizsgálatot indítottak. Nem találtak semmilyen bizonyítékot, de azt megállapították, hogy valamilyen éles tárggyal ölhették meg. Szerinted ki a gyilkos és hogyan történt a bűntény?
Van tipped?
Ha kíváncsi vagy a megoldásra, görgess lejjebb!
Az IQ-teszt megoldása
A gyilkos Steve, aki a termoszában jégszilánkot hozott be a szaunába. Mire a rendőrök megérkeztek a helyszínre, a gyilkos fegyver elolvadt.
Ha tetszett az IQ-teszt, akkor nézd meg ezt is és ezt is!
Ezek a kvízek is érdekelhetnek:
1/10 1. ,,Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé S Párisból az Ősz kacagva szaladt. Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán Nyögő lombok alatt."
2/10 2. „Jegyezd vele az égre Örök tanúságúl: Habár fölűl a gálya, S alúl a víznek árja, Azért a víz az úr!”
3/10 3. „Én öngyilkos leszek… mondom kesergőn. Csak nézzen rám valaki görbe szemmel, úgy felkötöm magam a városerdőn, vagy revolverrel, mint sok más nagyember.”
4/10 4. „Nem vagy enyém, míg magadé vagy: még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alku, ha szent is, alku; kénem más kell már: Semmiért Egészen!”
5/10 5. „Hagyj el, óh, Reménység! Hagyj el engemet; Mert ez a keménység Úgyis eltemet. Érzem: e kétségbe Volt erőm elhágy, Fáradt lelkem égbe, Testem főldbe vágy.”
6/10 6. „Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.”
7/10 7. „Óh mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő, fondor magányt s a mindenséget.”
8/10 8. „Keverd a szíved napsugár közé, készítsd belőle lángvirágot, s aki a földön mellén viseli és hevét kibírja, ő a párod.”
9/10 9. „Most kényszerítlek, válaszolj, mióta tart e hajsza? Megalvadt szememben az éj. Ki kezdte és akarta? Mi lesz velem, s mi lesz veled? Vigasztalan szeretlek! Ülünk az ég korlátain, mint elitélt fegyencek.”
10/10 10. „Nem születtem arra, érzem ezt magamban, Hogy itt békamódra káka között lakjam; Nem is teremtőztem béresnek, villásnak, Hogy petrencét hordjak akárki fiának."