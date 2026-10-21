IQ-teszt: az embereknek csak az 1%-a jön rá, hogy ki a gyilkos − Neked sikerül?

Ebben a képes IQ-tesztben próbára teheted megfigyelőképességedet. Nézd meg alaposan a képet, és próbáld kikövetkeztetni, ki lehet a gyilkos a három férfi közül.

Gyilkoskereső IQ-teszt.

Forrás: brightside.me

Gyilkoskereső IQ-teszt: fantázia és logika is kell hozzá

A fenti képen látható négy barát rendszeresen együtt jár szaunázni. Mindig visznek magukkal valamilyen tárgyat. Jack, a zenész egy iPod-ot, hogy zenét hallgathasson. Steve, a bankár egy termoszt, hogy igyon belőle. Patrick és Michael, akik ügyvédek, különböző dokumentumokat, hogy olvasgassák őket.

Egy napon azonban Patricket holtan találták a szaunában. A rendőrök azonnal kiérkeztek a helyszínre és vizsgálatot indítottak. Nem találtak semmilyen bizonyítékot, de azt megállapították, hogy valamilyen éles tárggyal ölhették meg. Szerinted ki a gyilkos és hogyan történt a bűntény?

Van tipped?

Ha kíváncsi vagy a megoldásra, görgess lejjebb!

Az IQ-teszt megoldása

A gyilkos Steve, aki a termoszában jégszilánkot hozott be a szaunába. Mire a rendőrök megérkeztek a helyszínre, a gyilkos fegyver elolvadt.

Ha tetszett az IQ-teszt, akkor nézd meg ezt is és ezt is!

Ezek a kvízek is érdekelhetnek: