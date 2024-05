Lilibet: mikor és melyik tiarát akarja majd viselni Harry és Meghan lánya?

A bit királyi család elmaradhatatlan esküvői kiegészítője a tiara, ám visszatekintve, nem csak a királyi család dolgozó tagjai viselik a nagy napon. Így, bár Harry és Meghan és valószínűleg a gyerekeik is saját, független karriert építenek, elképzelhető, hogy Lilibet fejére is kerül egy ezek közül a pompás ékszerek közül. A kérdés, hogy mikor.

Lilibet majd vajon melyik tiarát viseli a nagy napon?

Bár nem a királyi család dolgozó tagjai, Harry unokatestvérei, Beatrice és Eugenie is tiarát viseltek néhai nagyanyjuk II. Erzsébet királynő ékszerkollekciójából az esküvőjük napján.

Lilibet választása

Királyi szakértők szerint a kislány az esküvője napján elképzelhető, hogy a királyi család tiarái közül viselhet majd egyet, azt, hogy melyiket, persze még nem tudni, de a legvalószínűbb, hogy dédnagymamája, II. Erzsébet, nagymamája, Diana vagy édesanyja Meghan Markle fejdíszét választja majd.

Meghan Markle tiarája

Esküvő időpontja: 2018. május 19

Tiara: Meghan az art-deco stílusú Queen Mary's Diamond Bandeau tiarát viselte Givenchy esküvői ruhájához, amikor 2018-ban összekötötte életét Harry herceggel. Harry a Spare (A tartalék) című memoárjában leírta azt a pillanatot, amikor menyasszonyát a néhai királynő felkérte, hogy válasszon tiarát a nagy napra.

Nem sokkal az esküvő előtt a nagyi megkereste. Felkínálta nekünk a hozzáférést a tiaragyűjteményéhez. Még a Buckingham-palotába is meghívott minket, hogy felpróbáljuk őket. Gyere át, mondta

- emlékszik vissza Harry.

Meghan Markle Queen Mary's Diamond Bandeau tiarát viselte az esküvőjén

II. Erzsébet királynő tiarája

Esküvő időpontja: 1947. november 20

Tiara: A jelenleg is uralkodó II. Erzsébet a nagymamája számára készített Russian Fringe nevű tiarát viselte az esküvőn. Mária brit királyné és India császárnéja számára 1919-ben készült el ez a fenséges darab, ami tiaraként és nyakláncként is hordható volt. II. Erzsébet esküvőjének napján egyébként eltört, de a királyi ékszerészek hamar rendbehozták. Ez a tiarát viselte később Beatrice is.

II. Erzsébet a Russian Fringe-t viselte, amikor hozzáment Fülöp herceghez

Diana hercegné tiarája

Esküvő időpontja: 1981. július 29

Tiara: Diana tiarája családjának öröksége volt, érdekessége, hogy több ékszer kombinációjából állt össze. A fő elemet Spencer grófnő viselte 1919-es esküvőjén. 1937-ben a Garrard vállalat egészítette ki a diadémot, amit egyébként Diana testvérei, és bátyjának menyasszonya is viselt később, mindegyikük a saját esküvőjén.

Diana hercegné esküvői tiarája családjának öröksége volt

Katalin hercegné

Esküvő időpontja: 2011. április 29

Tiara: Cartier Halo, vagy Cartier Scroll tiara néven is emlegetik Katalin hercegné esküvői fejdíszét, amit II. Erzsébet királynőtől kapott kölcsön. A tiarát még a királynő édesapja, IV. György király vásárolta feleségének, Erzsébet anyakirályné pedig II. Erzsébetnek ajándékozta a 18. születsénapjára.

Katalin hercegné esküvői fejdíszeként a Cartier Scroll tiarát választotta

