Sarah Jessica Parker kalapján gúnyolódik a világ - Fotó

A színésznőt bizarr kalapban látták az And Just Like That forgatása közben. Sarah Jessica Parker merész kalapválaszása vegyes reakciókat váltott ki a közösségi médiában.

Sarah Jessica Parker hatalmas kalapja megosztotta a követőit

Forrás: Northfoto

Sarah Jessica Parker kalapja nem mindennapi látvány

Sarah Jessica Parker - aki ma már sajnálja, hogy nem plasztikáztatott - a And Just Like That 3. évadának forgatásán viselte Maryam Keyhani tervező felhősapkáját, ami kétség kívül feltűnő látványt nyújtott. Az Instagramon Sarah Jessica Parker is megosztotta a fejfedőt közel tízmillió követőjével, ám a kreáció nem nyerte el mindenkinek a tetszését.