Attól, hogy divatos, nem kell, hogy kényelmetlen vagy egészségtelen legyen

A nyári hónapokban nemcsak a fehérneműk esetében érdemes tartózkodni a szűk darabok viselésétől, hanem általánosságban is. Szerencsére ma már nemcsak a szoros farmer rövidnadrágok, hanem a laza, természetes anyagokból készült darabok is divatosak. Amellett, hogy ezek kényelmesebbek is, megfelelő szellőzést biztosítanak az egész testnek, így elkerülhető a túlzott izzadás és az ezzel járó intimfertőzések kialakulása. Ezeket a darabokat egy egyszerű toppal, valamint egy szalmakalappal kombinálva divatos és még elegáns hatást is érhetünk el. A hosszú szoknyáktól sem kell tartózkodnunk, de ebben az esetben is különösen fontos, hogy légáteresztő pamutból vagy lenből készült darabot válasszunk. Így a nap káros sugaraitól is védjük magunkat, mégsem lesz melegünk.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.