Genetikai csoda az 59 éves Liz Hurley - Közösségi oldalán mutatta meg tökéletes testét

Az Instagramon mutatta meg magát fehér bikiniben Liz Hurley. A képekhez csupán azt írta: „Jó estét.”

Liz Hurley 59 évesen is csodaszép

Forrás: Northfoto

Liz Hurley egész egyszerűen nem öregszik

Liz Hurley közel a hatvanhoz is igazi bombázó, és ezt gyakran meg is mutatja követőinek és a nagyvilágnak. Ezúttal fehér bikiniben feszít az Instagramon, nyáron pedig a Maldív-szigeteken mutatta meg fantasztikus alakját, amit szintén posztolt a közösségi médiában is. Képei elérik a céljukat, ugyanis minden alkalommal csak úgy záporoznak az elismerő kommentek.

Azt pletykálták, ő vette el Harry herceg szüzességét

Harry anno még az önéletrajzi könyve megjelenése előtt elejtett egy olyan információt, hogy a szüzességét még tinédzser korában, vidéken, egy gyönyörű idősebb nővel vesztette el. Ezután a Saturday Times rákérdezett Elizabeth Hurley színésznőnél, hogy ő volt-e az az idősebb nő, aki nemleges választ adott.

A fia készítette róla korábban a pucér fotókat?

Még 2021-ben okozott felháborodást meztelenképeivel a színésznő. Persze, nem azért, mert levetkőzött, hanem mert úgy hírlett, a fotókat az akkor 18 éves fia készítette. Hurley ezt cáfolta és elárulta, hogy 80 éves édesanyja fényképezte le.