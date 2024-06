Elizabeth Hurley ledobta ruháit: megvadultak a kommentelők - FOTÓ

Elizabeth Hurley a Maldív-szigeteken nyaral: káprázatos alakját pedig meg is mutatta falatnyi bikinijében. A híresség jó néhány évet letagadhat, ha nem tudnánk, nem mondanánk meg, hogy 59 éves.

Elizabeth Hurley közel a hatvanhoz is csodálatosan fest

Forrás: Northfoto

Liz fotóját közel 100 ezren kedvelik, és csak úgy záporoznak hozzá a kommentek. "Te vagy az a nő, aki egyre csak szépül, nem fog rajtad az idő. Olyan gyönyörű vagy. Imádom, ahogy mosolyogsz" - írta az egyik követője, és ezzel nagyon sokan egyet is értettek.

Elizabeth Hurley egyébként már beszélt arról, hogyan tartja karban testét, ugyanis úgy néz ki, mint aki a harmincas éveiben jár. Úgy tűnik, büszke is erre, volt, hogy még anyaszült meztelenül is fotózták, amit ő meg is osztott. Rengeteg időt tölt a szabadban, pláne a koronavírus miatti lezárások alatt volt folyton a természetben, de imád kertészkedni, külön kis szerszámai vannak, de nagy szerelmese a tenisznek is és úgy általában minden sportnak.