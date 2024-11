Küzdd le a depressziót az otthonod színeivel! - Dobd fel a lakást néhány kiegészítővel

1.PJÄTTERYD kép, színes rénszarvas, ár: 10 990 Ft/2 darab, 2.Homa terra szőnyeg, ár: 17 490 Ft , 3.BRÖNDEN szőnyeg, rövid szálú, kézzel készült többszínű, ár: 129 900 Ft, 4.HOTELLRUM szőnyeg, hosszú szálú, kék/zöld sárga, ár: 44 990 Ft, 5.BJÖRKSTA kép kerettel, ár: 27 980 Ft

Színek hatása nagyszerűen érvényesülhet a nagy, monokróm felületeken, így egy mutatós padlószőnyeg, vagy élénk színű festmény nagyszerű kiegészítője lehet minden szobának. Többszínű darabok előnyösek lehetnek, mivel könnyebben kombinálhatók más színekkel. Festményt legjobb galériában beszerezni, de a bútorboltok kínálatában is találhatunk esztétikus darabokat.

Optimalizáld a világítást!

1.Állólámpa DANI MA54, ár:16 900 Ft 2.SILVERPÄRON,Gyertya/teamécsestartó, 29 cm, ár: 3 290Ft 3.AURORA mécsestartó 9 cm, zsályazöld, ár: 1 490 Ft 4.SINNERLIG, Állólámpa, bambusz/kézzel készült, ár: 24 990 Ft

Minthogy a téli depressziót alapvetően a kevesebb fény okozza, logikusan következik, hogy a világításra is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Színek hatása a fényorrásnál is ugyanúgy érvényesül, például a melegebb, sárgás lámpafény jobb hangulatot ad. Egy szép lámpatest pedig szuperül feldobhatja a lakást, ahogy egy mutatós gyertyatartó is. Vegyél példát a skandinávokról!

Szobanövények

1.PELLE Virágtartó állvány, ár: 11 000 Ft, 2.IBH SÁRKÁNYFA 2 TÖRZSES, ár: 6.699Ft/ db, 3.ZÖLD NÖVÉNY MIX, ár: 1.799 Ft/ db, 4.HONUNGSPALM kaspó, ár: 1 990Ft, 5.Scheurich 870 kaspó, ár: 2 499 Ft

