El se hiszed, mennyit változtak a Melrose Place sztárjai! – GALÉRIA

Eredetileg a készítők úgy tervezték, hogy a Melrose Place tagjainak életét különálló, kerek és lezárt történetekként mutatják be. Ez a megközelítés azonban nem aratott sikert a tesztközönség körében. Ennek hatására alakultak ki a bonyolult, hosszú és szövevényes történetszálak, amelyek magukkal ragadták a nézőket, és izgatottan várták hétről hétre az új epizódokat.

Így néznek ki ma a Melrose Place sztárjai

Forrás: Profimedia

A Melrose Place szereplői

A Melrose Place sztárjai az évadok során sokat változtak, de egyvalaki végig kitartott: az ügyeletes főgonoszt, Dr. Michael Mancinit alakító Thomas Calabro az első résztől az utolsóig szerepelt a sorozatban. A többi színész közül azonban sokan nem tudtak kitörni a sorozat árnyékából – karrierjükben nem következett be igazi áttörés, és máig főként a Melrose Place szereplőiként emlékszünk rájuk. Ugyanakkor akadtak olyanok is szép számmal, akik később is sikeres televíziós karriert futottak be – például Marcia Cross és Doug Savant, akiket a Született feleségek főszereplőiként is jól ismerhetünk.

1999-ben ért véget a sorozat: ahogyan sok más sorozat esetében is, a Melrose Place felélesztésre is voltak próbálkozások 2000-es években, az új széria azonban nem tudott felérni az elődjeihez, egy évad után el is kaszálták.

A Melrose Placet is – Darren Star alkotta meg, aki a Szex és New York vagy az Emily Párizsban című szériákat is.

Egy Los Angeles-i lakóparkban játszódott, ahol a 226 epizód során rengeteg szerelem szövődött és intrikák hálói sokasodtak.

Nézd meg, hogyan festenek most a 20 éves barátokról szóló sikersorozat sztárjai! A teljes galériáért kattints a képekre!