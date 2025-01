A nagyi gyűrűjétől a laboratóriumi gyémántig: ezek 2025 legtrendibb eljegyzési gyűrűi

A gyémánt ugyan mindig is nagy kedvenc volt az eljegyzési gyűrűk világában, ám van egy jó hírünk. Idén nem minden a gyémánt, és nem minden az új. Eljött az ideje, hogy értékeljük a régit: az antik ékszerek egyre népszerűbbek, de a listán szerepelnek az innovatív megoldások is. Egy szabály azonban minden eljegyzési gyűrűre igaz: minél egyedibb, annál jobb. Íme 5 eljegyzési gyűrű, ami téged is inspirálhat a választásnál.

Tippek eljegyzési gyűrű választásához

Ha azt tervezed, hogy idén kéred meg a párod kezét, jó, ha tisztában vagy azzal, hogy milyen eljegyzési gyűrűt érdemes választanod. Így nem csak a gesztussal, hanem az ékszerrel is boldoggá teszed a párod.

1. Antik gyémánt

Ha azt gondoltad, hogy a nagymamád gyűrűje már sosem lesz jó semmire, akkor rosszul gondoltad, mert most az antik gyűrűk értékesebbek, mint valaha. Az antik gyűrűk színüktől és formájuktól függetlenül egyediek, miközben olcsóbbak és fenntarthatóbbak, mint az újonnan beszerezhető gyémántok vagy a laborgyémántok. Az antik gyémánt ráadásul érzelmi értéket is képvisel, a múltról mesél.

2. Fehérarany

Ugyan az antik gyűrűk többsége sárgaaranyból készül, ami nemcsak hagyományos, de értékes is, a fehérarany egyre népszerűbb lesz és gyanúsan uralni fogja a 2025-ös eljegyzésigyűrű-kínálatot az ékszerboltokban. A fehérarany főleg akkor jó megoldás, ha színes kővel készül a gyűrű, ugyanis sokkal elegánsabb, könnyebben kombinálható. A fehérarany modernebb, tisztább és egyszerűbb megoldás, ami hagyja, hogy a drágakő jobban érvényesüljön.

3. Ovális formájú drágakövek

A gyémántok és drágakövek számos különböző formája ismert. A négyszög, a kör és a csepp alakú után, most éppen az ovális forma az, amit mindenki választ. Akár egy kőről, akár többről van szó, az ovális formájú kő nagyon népszerű lesz 2025-ben. A tradicionális és klasszikus forma egyszerűséget képvisel, miközben rendkívül egyedi és különleges.

4. Laboratóriumi gyémánt

Mint minden a világon, az ékszeripar sem maradt innováció nélkül. A laboratóriumban növesztett gyémánt egy megfizethetőbb és etikusabb megoldás. A laborgyémántok 30 százalékkal olcsóbbak, mint a természetes változatok, minőségükben kifogástalanok és formavilágukban is változatosak. Ráadásul kevésbé környezetszennyezőek, aminek egy környezettudatos feleségjelölt biztosan nagyra értékel.