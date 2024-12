Ezek a csillogós kiegészítők dobják majd fel az ünnepi szetted

Az ünnepi szezon számos kiöltözési lehetőséget rejt magában a karácsonyi partikról, ünnepi vacsorákon át az újévi buliig. Ezen kívül rengeteg eseményen is részt vehetsz, habár nem kell ünnepnek lennie ahhoz, hogy magadra dobj valami csillogósat. Ezúttal nem a ruhákról, de nem is a csillogós cipőkről lesz szó, hanem a csillogós kiegészítőkről, azaz ékszerekről, hiszen az őszi-téli szezonra visszatérnek az extravagáns és pazar trendek.

Forrás: Getty Images

Csillogós kiegészítők az ünnepi szezonra

Legyünk őszinték: az év végi buliszezon többről szól, mint az ünnepi hangulatról. Az elegánsan öltözködők számára ez a szezon az igazi kiöltözés szezonja. A buja bársony blézertől kezdve az élénkvörös ruhákon át a csillogó partiszoknyákig nincs olyan divatos hónap, mint a december. Ez azt is jelenti, hogy legyünk elég bátrak és próbáljunk ki valami izgalmasat és váratlant. És itt az extravagáns és pazar ékszerekről beszélünk, amit a high street üzletekből is könnyen beszerezhetsz.

De nem akármilyen ékszerről beszélünk. Idén, amikor a kifutókon visszatérnek az extravagáns és pazar trendek, az ünnepi ékszerek is követik ezt a példát: többszínű fémek, statement fülbevalók és luxus karkötők. Ám bármennyire is harsánynak és túlburjánzónak tűnik minden az ünnepek alatt, a meghitt pillanatoknak is van helye. Ugyanez vonatkozik a szezon ékszertrendjeire is: a charmok és a kiegészítők egymásra helyezése lehetővé teszi, hogy a szezonban még személyesebb módon fejezzük ki magunkat.

1. Teniszkarkötő

Az év egyik kedvenc kiegészítője a letisztult teniszkarkötő volt. Ám ennek a darabnak a különlegessége nem abban rejlik, hogy egyszerűen letisztult, hanem, hogy igazi kristályok, gyémántok és egyéb drágakövek építik fel, amelyeknek köszönhetően megszületik a kevesebb több elve, illetve a csendes luxus. Egy egyszerű karkötő, ami akár milliókat is érhet. A high street üzletek természetese tudták, hogy hogyan alkossák meg a sajátjaikat a milliós árak nélkül, de ugyanolyan csillogóra.

1. Anna Field Tennis Bracelet 2 pack karkötő, ár: 6 990 Ft 2. Rose Szikrázó teniszkarkötő, ár: 26 500 Ft

Forrás: zalando.hu, hu.pandora.net

2. Statement fülbevaló

Évről évre visszatérnek nagyobbnál nagyobb formákban és kövekkel a statement fülbevalók, amelyeknek a lényege, hogy öltöztetnek. Ez nem a visszafogottságról szól, hanem az extravaganciáról.