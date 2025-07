Vagyonokat fizetnek egy igazi Labubuért: ennyibe kerülnek a legolcsóbb és legdrágább plüss-szörnyek

Oké, kezdjük az elején. A Labubu az a fajta figura, amit ha először meglátsz, azt mondod: „mi ez a torz kis troll?” Aztán újra ránézel és máris nyílik a böngésződ, hogy megrendelhesd. Igen, ennyire addiktív. Nem is gondolnád, de a Labubu valójában egy dizájnerplüss, vagyis nem gyerekjátéknak készült, hanem felnőtteknek, akiknek már rég elúszott a lelki békéjük, de legalább szeretik a limitált szériás, bizarr dolgokat.

Tudtad? A Labubu "apukája" lett Kína leggazdagabb embere.

Forrás: Getty Images

Labubu-láz: így tarolta le a világot ez a kicsi, puha szörnyecske

Képzeld el, hogy egy Monchichi, egy félig megolvadt nyuszi és az emo TikTok-kultúra összegabalyodik egy sötét sarokban. Na, az ő nászuk ereménye a Labubu. És most mindenki ezt akarja. De komolyan: a Labubu az új „szorongásplüss”, csak néha egy gyanúsan drága köntösben.

Ha szerencsés vagy és gyors, akkor egy eredeti Labubu figura tulajdonosa lehetsz kb. 7.000 Ft-tól. De ezek általában bontottak, vagyis már voltak más szorongók kezében. Ha friss, bontatlan, eredeti, csillámos, megáldott darabot szeretnél, akkor akár 20.000–30.000 Ft-ot is fizetned kell érte.

A legdrágább elérhető Labubu Magyarországon jelenleg egy 28 cm-es „Pirate Labubu”, amiért akár 190.000 Ft-ot is elkérnek. Egy darab, kissé pszichopata tekintetű figura, kalózsapkával. Ennyi.

Elkapkodták előled? Vagy nem akarsz ennyit érte kiadni?

Itt jön be a képbe a Lafufu, a „hamis Labubu”. Ő is hosszú fülű, kerek szemű, bizarr kis lény, csak épp nem eredeti gyártmány, hanem egy... nos, nevezzük úgy, hogy „szabad értelmezés” valamelyik kínai gyárban. Kicsit más az arca, kicsit más a minőség, de ha elég messziről nézed, még elmegy Labubunak. A TikTokon is már lafufucheck hashtag alatt pörögnek a kamu-unboxing videók, és ezért biztosan nem kell mélyen a pénztárcádba nyúlnod: néhány ezer forintért a tiéd lehet.

Miért lett ekkora őrület ez az… izé? Mert ez a generáció már nem akar szép lenni. Inkább furcsa. Torz. Egyedi. A Labubu ezt testesíti meg. Ő a plüssváltozata annak, amit reggel érzel a tükörbe nézve egy háromnapos meló után: kissé leharcolt, de valamiért mégis szerethető.

A Monchichi most sír valahol

Mert ha volt valaha plüssdivat-királynő, az a Monchichi volt. De aztán jött Labubu, berúgta az ajtót a furcsa vigyorával, kifordult szemeivel, és elkiáltotta magát: „Én vagyok az új mentális állapotod!” És a közönség csak tapsolt. A Monchichi meg... nos, mostanában max antikváriumokban sírdogál.