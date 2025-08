Ilyen tuti nincs még a gyűjteményedben: az internet odavan a raptorfejtáskáért

Nem elég, hogy szájkosaras, de még a szemedbe is tud nézni. Egy Jurassic Park-rajongó most egy olyan táskát készített, ami annyira vadul néz ki, hogy ezt meglátva még egy T-Rex is zavartan hátrálna. Egy biztos, egy ilyen táska nem jön gyakran szembe az utcán.

Ha valaha is hiányérzeted volt a táskagyűjteményedben, mert egyik darab sem nézett rád vissza borostyánsárga szemekkel és pengeéles fogakkal, akkor most kapaszkodj meg. Az internetet letarolta egy új divatkiegészítő: egy Velociraptor fejét idéző táska, fém szájkosárral. És ez nem valami elborult luxusmárka őrülete – hanem egy mozirajongó egyedi, saját kezűleg készült kiegészítője. Ilyen nem létezik, elenben a raptorfejtáska nagyon is valóság.

Forrás: Shutterstock Kézel készült a dínós táska A legjobb része az egésznek, hogy nem egy luxusmárka gyártotta, hanem egy kreatív rajongó. A kézügyesség és geek-kultúra ilyen szintű fúziója ritka madár (vagy dínó) a divat világában – de pont ezért üt nagyot. Egy kreatív rajongó Miközben a Jurassic World: Újjászületést nézte a moziban, azt gondolta: "Mi lenne, ha ebből cuki dínóból impozáns táska lenne? Ez biztos nem fog szembejönni az utcán!". A táska egyébként meglepően részletgazdag. A textúrája élethűen utánozza a hüllőbőrt, és az egész fejet egy fémes szájkosárba tették, hogy nehogy elszabaduljon és megharapja a járókelőket, a borostyánsárga szemek pedig forognak. Ez teremti meg azt az illúziót, hogy ez egy igazi, élő állat ami folyamatosan lesi, ki legyen a következő áldozat, csak nem tud utána futni, mert valahogy elvesztette a fejét. A vállpánt fonott, bőrhatású anyagból készült, ami erős Mad Max-vonalat hoz be a Jurassic-stílus mellé. A végeredmény egyszerre nagyon geek és imádnivalóan vad lett. Nem lennénk meglepve, ha a következő divathéten már ennek variációi jelennének meg a kifutón. Megtekintés az Instagramon Az internet népe odavan érte! A kommentelők természetesen megőrültek érte. Egy hozzászóló azt írta, hogy „végre egy kiegészítő, ami passzol a személyiségemhez: vad és harapós.” És tényleg: ez nem egy olyan visszafogott kis oldaltáska, amit anyukád szívesen elcsenne, hanem egy valódi vállról indítható figyelemelterelő darab.