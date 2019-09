A brit GQ magazin tegnap este tartotta éves díjátadó gáláját. A legtöbb vörös szőnyeges eseményen a nők és az estélyi ruhák vannak a középpontban, a Man of the Year gálán azonban a férfiak és az öltönyök sem maradhattak le. Mutatjuk a legizgalmasabb darabokat!

Legtöbben a klasszikus, csokornyakkendős megoldást választották fekete vagy sötétkék öltönnyel. Még mindig nagy kedvencünk és szerencsére most is többen viseltek bársony zakót. A legfeltűnőbb jelenség persze az életműdíjat bezsebelő Iggy Pop volt, akinek a stílusához nagyon jól ment ez a kék árnyalat, és az áttetsző felsőrész is. Látványos volt Sam Smith outfitje, különösen a fekete csipkeing, és szintén feltűnést keltett Katalin hercegné testvére, James Middletone is, akit kutyája kísért el az eseményre.

