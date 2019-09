A velencei filmfesztivált követően a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál is lezajlott. A premierek és filmes partik a divat szerelmeseinek is hoztak izgalmas pillanatokat. Mutatjuk a filmfesztivál legjobb és legrosszabb ruhaválasztásait!

Fekete estélyik

Egészen sok fekete estélyit láthattunk a torontói vörös szőnyegen, amelyek ráadásul szabásukban is hasonlítottak egymásra. Jellemző volt a derékban szűkített, tüllszoknyás megoldás és a fűzőre emlékeztető felső. Kicsit elütött ettől Natalie Portman félvállas Christian Dior Haute Couture ruhája, amiben a csipke dominált, de ugyanennyire szerettük Olivia Cooke Dolce & Gabbana ruháját és Dakotha Johnson szintén Dior kreációját.

A szürke árnyalatai

A szürke és a metál az idei őszi-téli szezonban is meghatározó szín, és a vörös szőnyegre is jó választás. Kifejezetten szerettük Isabelle Huppert Christian Dior Haute Couture ruháját, amiben a kétféle, metálosan csillogó szürke nagyon szép egységet alkotott. Habár a csillag minta nem a kedvencünk, Felicity Jones Valentino ruhája a rendkívül lágy esésével és csillogásával mesés darab volt. Egészen más stílus, de Kristen Stewarthoz nagyon jól passzolt ez a Chanel kosztüm, ami az utolsó Karl Lagerfeld által tervezett kollekcióból való.

Az év trendszínei

Az izgalmasabb színekkel sem maradtak adósok a filmfesztivál sztárjai. Jennifer Lopez rögtön két meghatározó színt is hozott. A Biking Red árnyalatú mesés ruhát Elie Saab tervezte, az Antique Moss árnyalatú, számunkra kissé túlkombinált ruhát, amit JLo ezzel együtt is remekül tudott viselni, a dubaji székhelyű egyiptomi designer Yasmine Yeya alkotta. Dakota Johnson Green Olive árnyalatú Valentino ruhája is káprázatos volt, nagyon passzolt ez a szín a színésznőhöz.

Művészi megoldások

A következő ruháknak ugyan a színét is imádtuk, de a sziluettjük még annál is jobban megfogott. Ilyen volt a lélegzetelállító Zuhair Murad kreáció, amit Kerry Washington viselt: a bársony és ez a mintás anyag rendkívül jól passzoltak, és az alsórész szabása is mesés volt. A drámaiság nem hiányzott Priyanka Chopra Marchese ruhájából sem, a fodrok és a színek igazán művészi darabbá tették. Georges Hobeika tervezőt mostanában gyakran illetjük dicsérő szavakkal, ezúttal éppen Constance Wu mutatott fantasztikusan az egyik ruhájában, pedig a nagy masnik gyakran okoznak csalódást a vörös szőnyegen.

A legrosszabb ruhaválasztások

Voltak természetesen olyanok is, akik rossz ruhaválasztásukkal tűntek ki. Nem szerettük például Lili Reinhart Rodarte ruháját. Pedig ezzel a vállmegoldással valami igazán különlegeset is lehetett volna alkotni, de az attört mintával és a fodrokkal kombinálva valahogy nem volt meg az egység. Brie Larsonnak egyáltalán nem állt jól ez a Giambattista Valli Haute Couture ruha, a színésznőnek nincs olyan kiállása, hogy egy ilyen nagy masnival, hosszú uszájjal megálmodott ruhát viseljen, ahelyett, hogy csillogott volna benne, inkább elnyomta őt a ruha. Samara Weaving sem egy kis divatháztól választott ruhát, de hiába, ez a Louis Vuitton kreáció nem mutatott jól a vörös szőnyegen.