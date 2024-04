Napi horoszkóp 2024. április 1.: Az Ikrek szétszórt, a Rák szentimentális lehet

A Hold húsvét hétfőn már a Bak jegyében jár, ami picit téged is lelassít. Jól is fog esni picit megnyugodni az elmúlt napok gyors tempója után. Ha vendégeket vársz, akkor érdekes, jó beszélgetésekre számíthatsz. Mivel a Bak jegye hagyománykedvelő, most még a locsolkodást sem fogod (annyira) utálni.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A húsvét hétfő a megnyugvásról szól, ugyanakkor ismét picit nosztalgikus, szentimentális hangulatba kerülhetsz. Ez persze nem baj, sőt, most van az ideje újra átgondolni, hogy milyen irányban változtak körülötted a dolgok.