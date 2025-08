Selena Gomez visszatérne Justin Bieberhez? Furcsa videó kering a neten

Egy TikTok-videó napok óta uralja a netet és nem véletlenül: a felvételen Selena Gomez nyíltan és meglepően érzelmesen beszél Justin Bieberről - olyan részleteket árul el, amit még a legelvetemültebb rajongók is csak remélni mertek. A videóban Selena azt mondja: „Az esküvőm előtt tudtam, hogy nem léphetek tovább, amíg nem láttam még egyszer őt.”

Selena Gomez és Justin Bieber kapcsolata egy évtizedik húzódott a "Se veled, de nélküled" sávban.

Forrás: WireImage

„Még egyszer látnom kellett őt” – Selena Gomez megrendítő vallomása Justinról

A videóban Selena állítólag arról mesél, hogy Justin jelenleg kórházban van. Azt is elmondja, hogy „nagyon lefogyott”, és aggasztja az énekes fizikai és mentális állapota. A hangja megremeg, néhol elcsuklik:

„A fotóknál tudtam, hogy valami nincs rendben. Aggódom érte.”

A videó meglepően intim hangulatban folytatódik: Selena őszintén beszél a múltjukról. Elmeséli, hogy Justin annak idején milyen figyelmes volt vele, hogyan tette különlegessé az együtt töltött hétköznapokat.

Viszont a TikTok nem kímél senkit: a videó néhány óra alatt milliós nézettséget ért el, a kommentmező pedig megteltek sírós emojikkal, nosztalgikus mondatokkal és összeesküvés-elméletekkel. Egyesek biztosra vették, hogy Justin és Hailey házassága már a múlté, mások szerint Selena csak szeretett volna „egy lezárást”.

És Justin? Tényleg kórházban van?

A videóban elhangzó utalások - miszerint Justin Bieber jelenleg kórházban van, nagyon rossz állapotban - sokakat megdöbbentettek. Bár hivatalos információt nem tett közzé sem a zenész, sem a menedzsmentje, Justin posztjai valóban aggodalomra adnak okot. Az utóbbi hetek képein fáradtnak, és valljuk be, elég gondterheltnek tűnik.

A rajongók közül sokan most először hiszik el, hogy valami tényleg nincs rendben a sztárral. És talán Selena sem véletlenül érezte úgy, hogy még egyszer, utoljára látni akarja őt...

Az internet kollektívan megőrült

A videó hatására a „Jelena” hashtag újra bepörgött, az X is felrobbant, a Redditen újraéledtek a 2014-es fanfic közösségek, és még a Facebook-anyukák is újra posztolni kezdték a „milyen szép pár voltak” típusú montázsokat. Több magazin is átvette a TikTok-videót - senki nem kérdőjelezte meg, hogy a videó valódi-e.