Ez a 3 csillagjegy figyeljen: furcsa üzenetet küld az őrangyala

Az őrangyalunk próbál megóvni minket a bajtól, elhárítja előlünk az akadályokat és bátorít is, hogy végre megtaláljuk a helyes utat és kibontakoztassuk a bennünk rejlő tehetséget. Három csillagjegynek most különösen sokat segítene, ha meghallanák – és legfőképp megértenék, amit az őrangyaluk súg nekik.

Forrás: Pexels

Kos

Meg kell vívnod a saját harcaidat, de az őrangyalod azt üzeni: nem vagy egyedül. Eljött annak is az ideje, hogy mélyen magadba nézz és az eddig eltemetett fájdalmas titkaiddal is szembekerülj. Ne ellenkezz, akkor sem, ha pillanatnyilag szenvedni fogsz. Érezni fogod az égiek jelenlétét és segítségét, és újjászületve, könnyebb szívvel merülsz majd fel a habokból.

Skorpió

A május nagyszerű lehetőséget söpör eléd, az őrangyalod pedig segíteni fog, hogy élni is tudj vele. Ehhez azonban az kell, hogy végre a sarkadra áll, mindenkivel – akár még önmagaddal – szembe is húzd meg a határaidat, bátran mondj nemet. A határok nem gátat szabnak, éppen ellenkezőleg: felemelnek és szabaddá tesznek. Most minden érted dolgozik.

Bak

Kiszámíthatatlan dolgok érnek mostanában. Őrangyalod arra kér, légy türelemmel, add át neki az irányítást, és engedd, hogy a dolgok csak megtörténjenek. Meg fogsz lepődni, hogy a most még rossznak tűnő dolgok is milyen boldogságot tudnak majd okozni. Légy jelen, és ha másoknak szívből segítesz, nagyon jó energiákat és erőt ad neked, míg a dolgok jobbra fordulnak.