Az anyai kapcsolatok energetikája: így szabadítsd fel a lelked a fájdalom alól

Az édesanya egy olyan személy az ember életében, aki nagyon meghatározó már a fogantatás pillanatától kezdve. Az anyai kapcsolatok energiája miatt is fontos, hogy tisztelettel tekintsünk rájuk, a nagymamákra és a dédnagymamánkra is. Még akkor is, ha rég nincsenek közöttünk vagy nem is ismertük őket, hiszen, ha ők nem lettek volna, akkor mi sem születünk meg. Akadnak olyanok is, akiknek fájó emlékeik vannak a női felmenőikkel kapcsolatban, esetleg az édesanyjuk lemondott róluk vagy nem ő nevelte őket. De még ők is igyekezzenek szeretettel gondolni arra, aki életet adott nekik. De miért is van ennek ekkora jelentősége? Azért, mert pozitív gondolatokkal, energiákkal a saját lelküket tudják felszabadítani a fájdalom alól – kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Az anyai kapcsolatok energetikáját érdemes rendbe tennünk, hogy könnyebb életet élhessünk

Forrás: Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

Az anyai kapcsolatok energetikája egy életen át elkísérhet

De nézzük meg spirituális szempontból is az anyai vérvonalat, vagyis azt a tényt, amit a gyermek a családi karmaként anyai ágról magával hoz, ha akarja, ha nem.

Például, ha egy babát az anya nem akart fogantatáskor vagy nem örült a születésének, akkor sajnos ezt a negatív energiát a gyermek viszi tovább.

Vagyis a legtöbb esetben az elfogadással, a megfeleléssel kapcsolatban lesznek problémáik, amelyek elkísérhetik őket egész életükben. Ahogy az is előfordulhat, hogy túlzottan ragaszkodnak az édesanyjukhoz, még akkor is, ha ő méltatlanul is viselkedik velük szemben. Hiszen a magzati korból emlékeznek arra, hogy nem akarták, nem várták őket, ami miatt energetikailag kialakul egyfajta félelem és görcsös ragaszkodás.

Előzzük meg a rombolást!

A félelem és görcsös ragaszkodás mindig egy negatív energia. De ennél sokkal rosszabb energetikailag az, amikor egy gyermeket nem akartak és még le is mondtak róla. Ezekben a helyzetekben is van megoldás, sőt érdemes is feloldani, letisztítani energetikailag a blokkokat. Mert minél később vannak feloldva, annál nagyobb romboló erővel bírnak az illető személy életében. Például, ha fiúgyermekről van szó, akkor a nőkhöz való viszonyában jelenhet meg mindez.

Éppen ezért érdemes akár már egészen kicsi korukban bevetni a tisztítást azoknál, akiket örökbe fogadtak, hogy ez később ne legyen a gyermek személyiségére negatív hatással.

Emellett azért is jó, ha ezt időben megtesszük, mert az új családjába való beilleszkedésben is segít az oldás.