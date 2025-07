Megvan az új elmélet – Ez a testrész árulkodik a férfiasság méretéről

Mindennap tanulhatsz valami érdekeset. Most egy amerikai orvos oszlatta el azokat a péniszmérettel kapcsolatos tévhiteket, amik eddig arról keringtek, hogy melyik testrész mutathatja meg, hogy mekkora egy pasi szerszáma. Voltak itt korábban kezekről és lábakról szóló mítoszok, de az orvos szerint ez mind humbug, ő pedig tudja a választ- írja a LADBible.

Péniszméret tanulmányozása – A legnagyobb méretű férfiasság a rendelkezésre álló adatok szerint 48 cm

Péniszméret – Szembetűnőbb, mint gondolnád

Az elmúlt években feltehetően kíváncsiságból te is sokszor lested a férfiak kezeinek vagy lábainak méretét. Ez a legenda tényleg semmilyen bizonyítékot nem hozott magával, maradt a csajos bulik egyik olykor felmerülő témája. A doktornő, aki most egy bizonyítékkal érkezett, egy 2015 és 2019 között végzett japán tanulmányra hivatkozik. A furcsa megfigyelést boncoláskor végeztek a kutatók. Százhuszonhat 30 és 50 év közötti férfi testét vizsgálták a szakemberek, számos mérést végeztek, és azt állapították meg, hogy az orr mérete összefüggésben áll a petyhüdt hímvessző méretével. Ezáltal, ha ezentúl olyan pasival találkozol, aki szó szerint mindenbe beleüti az orrát, akkor valószínűleg méretes eredményre számíthatsz a nadrágja rejtekében is.

A doktornő természetesen felhívta arra is a figyelmet, hogy a tanulmányt egy adott országban végezték, nem széles körben, és egy bizonyos korosztályban, így ezért óvatosan kell bánni a felmérés eredményével.

A legendás rekord méretek

A történészek gyűjtései alapján a világ leghosszabb férfi orrának birtokosa egy 18. századi angol cirkuszi előadó volt. Az orra hossza állítólag elérte a 19 centimétert. Az újkori rekordot egy török férfi tartotta 2023-ban bekövetkezett haláláig. A szaglószervét 8,80 centiméterrel regisztrálták a Guiness Rekordok Könyvében. Bár ők ilyesmiről nem mesélnek, de feltehetően több világsztár is most büszkén húzhatja ki magát, gondolván itt akár Owen Wilsonra, Adam Driverre vagy Liam Neesonra. Ami esetleg az elméletet erősítheti, ha megnézed a világ legnagyobb férfiasságának két jelenlegi rekorderét Roberto Esquivel Cabrera-t és Jonah Falcon-t, bizony az orruk sem aprócska.