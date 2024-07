Manifesztáció - A tudat tényleg teremt?

Vigyázzunk, mert fordítva is működik! Amikor rosszul indul a reggelünk, nem szólal meg az ébresztő, ezért kapkodunk, és magunkra borítjuk a kávét, akkor azt gondoljuk: „Hát ez egy szörnyű nap!” Ha egyszer ilyen gondolkodásmódba kerülünk, akkor ez egy önbeteljesítő jóslattá válik, mivel a nap hátralévő részében továbbra is a negativitást fogjuk manifesztálni. Ugyanígy gondoljunk egy olyan napra, amikor úgy éreztük, hogy miénk a világ. Valószínűleg úgy kezdődött, hogy valami jó dologgal indult a napunk, és ebből azt gondoltuk: "Ez egy nagyszerű nap lesz!" És így is lett. De ezt a nagyszerű napot mi manifesztáltuk, ez nem szerencse volt.