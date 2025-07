Új őrület rázhatja fel a lusta párok intimitását: ez a Hamupipőke-szabály

A párkapcsolatok egyik legnagyobb ellensége ma már nem a hűtlenség, hanem a fáradtság, a zsúfolt napirend és a digitális elkalandozás. Ha este csak annyi energiád van, hogy automatikusan görgeted az Instagramot a takaró alatt, miközben a párod a másik oldalon elalszik, akkor valószínűleg nálatok is megbillent az intim egyensúly. Pedig az intimitás nemcsak a testi élvezetekről szól, hanem arról a kapcsolódásról is, amitől két ember valóban pár lesz. És itt jön képbe a zseniálisan egyszerű, mégis hatékony Hamupipőke-szabály.

Ha fáradtak vagytok az intim együttlétekre, próbáljátok ki a Hamupipőke szabályt!

Forrás: Shutterstock

Mi az a Hamupipőke-szabály? - Elég intim?

A szabály neve játékos, de a hatása komoly. Lényege, hogy egy előre meghatározott időpont után már nem kezdtek bele intim együttlétbe. Ez nem tiltás, hanem tudatos keretezése a napotoknak: ha vágytok egymásra, akkor azt az időablak előtt megélitek, ha pedig lecsúsztatok róla, a pihenés jön, nem pedig a bűntudat.

Alice Giddings, a “Just Between Us” podcast házigazdája például a 22:30-as intim-határidőt tartja ideálisnak - árulta el a Metro magazinnak. A titok abban rejlik, hogy a nap során már tudjátok, hogy az összebújásnak van egy határideje, ami nemcsak intimitásra ad lehetőséget, de fokozza a várakozás izgalmát is. Ez pedig újraélesztheti azt a bizonyos szikrát. Még akkor is, ha egész nap csak rohangáltatok.

Miért működik az időzített intimitás?

Mert kiszámíthatóságot visz abba, ami sokszor teljesen háttérbe szorul. A párkapcsolat elején még minden spontán történik, de az évek, a gyerekek, a munka és az állandó fáradtság szépen lassan felzabálják az estéket. Az “este majd lesz valami” típusú hozzáállás viszont gyakran végződik azzal, hogy semmi sem lesz, csak alvás. A Hamupipőke szabály viszont lehetővé teszi, hogy tudatosan időt szánjatok egymásra. És nem, ez nem öli meg a romantikát, inkább visszahozza. Hiszen az együttlétek előre várása újra izgalmassá és szándékossá teszi az összebújást, nem pedig valami fáradtan elvégzett kötelességgé.

Az intimitás nem magától történik

Tudtad, hogy a kutatások szerint 1991 óta folyamatosan csökken az éves intim együttlétek száma a párok között? Az ok: túl sok képernyőidő, túl kevés kapcsolat. Az intim élet azonban nem luxus, és nem is opcionális, ha hosszú távon boldog és egészséges párkapcsolatra vágysz, próbáld ki a időzített intimitás.