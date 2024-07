Szerelem bevonzása 4 lépésben - Spirituális tanácsok Iszet főpapnőtől

A mai rohanó világban nagyon kevés idő jut a szerelemre és a párkapcsolatokra. Éppen ezért sokan úgy gondolják, hogy itt a nyár és talán majd most végre sikerrel járnak és megtalálják a társukat. Miért is ne lenne rá esély? Hiszen ez az időszak számtalan lehetőséget kínál a fiataloknak és az idősebb korosztály tagjai számára is. Például a strand vagy a szabadtéri szórakozások tökéletes alkalmat kínálnak ismerkedésre, amiből akár egy életre szóló kapcsolat is kialakulhat. De mit is tudunk tenni annak érdekében, hogy vonzók legyünk? Itt nemcsak a külsőről van szó, hanem arról is, hogy a belsőnknek is azt kell sugároznia, amit valójában szeretnénk elérni a szerelem területén. Nem véletlen az a mondás, hogy a szem a lélek tükre. Persze itt nem a csábos tekintetre gondolok, hanem arra, hogy energetikailag mit vetítünk ki a szívünkből és a lelkünkből - kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

A szerelem bevonzása Iszet boszorkány szerint nem lehetetlen - illusztráció

Forrás: Shutterstock/Just dance

1. lépés: Tisztázzuk magunkban, hogy a szerelem bevonzása a cél

Először is mindenképp tudatosítani kell, hogy mit is szeretnénk a szerelem területén. Ezt úgy értem, hogy tisztázni kell magunkban, hogy hosszú vagy inkább csak rövid távon szeretnénk társat most az életünkben.

2. lépés: Félre a kétségekkel

A másik kérdés, amit fontos, hogy feltegyünk az az, hogy: biztosan nyitottak vagyunk egy új kapcsolatra? Talán ez a legfontosabb, mert nagyon sokszor, amikor beszélgetek azokkal, akik hozzám fordulnak, mindig kiderül, hogy ugyan vágynak a szerelemre, de még egy régi kapcsolat nyomait cipelik magukban, ami igazán nem a legjobb, mert így nem is tudják igazán befogadni az új, szebb és jobb dolog lehetőségét. Hiszen kifelé azt sugározzák, hogy nyitottak, de amikor a célban vannak, akkor hirtelen mintha bezárnának egy kaput, amin képtelenek beengedni a másik felet érzelmileg.

3. lépés: Jöhet a rituálé

Amint tudatosítottuk, hogy igenis nyitottak vagyunk a boldogságra, akkor már lehet alkalmazni azokat a tiszta lehetőségeket, amiket az univerzum kínál nekünk. Kérjük meg az univerzumot, az őrangyalunkat vagy a szerelem istennőjét, Afroditét, hogy segítsen nekünk a szerelemben. Ezt megtehetjük úgy, hogy péntek este gyújtunk egy rózsaszín és egy sárga gyertyát (a rózsaszín a szeretet és szerelem színe, a sárga pedig a vonzásé és energia növelésé). Mikor meggyújtjuk, mondjuk el a kérésünket, de mindenképp úgy, hogy boldog és tartós párkapcsolatot kérjünk a szerelem területén, méghozzá egy olyan társ személyében, akivel közösen boldogok vagyunk. Fontos, hogy ez a valaki ne konkrét személy legyen, mert így marad tiszta a mágikus kérésünk.

Mindig újholdtól teliholdig tartó időszakban tudjuk kérni a segítséget a szerelmi életünkre.

4. lépés: Erősítsük meg

Ha valamilyen programra, buliba megyünk, akkor ajánlatos vinni annak a gyertyának a maradékából magunkkal vinni egy kis darabot, amit a mágikus kérésünk kapcsán égettünk el. Ezzel emeljük az energiát. De megerősíthetjük úgy is a mágiánkat, hogy a gyertya köré, amit égetünk, egy rózsakvarc ékszert helyezünk, és ezt utána mindig viseljük vagy magunknál tartjuk. Ezzel is növeljük az energiaszintünket a szerelem bevonzása közben.