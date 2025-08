Lelepleződött Diana hercegné féltett titka: két hollywoodi sztárral keveredett szerelmi háromszögbe

Szárnyra kelt egy történet, mely egy hercegnő és két hollywoodi sztár szerelmi háromszögéről szól. Szereplői azonban nem a fikció szülöttei, hanem hús-vér emberek voltak: John Travolta, Olivia Newton-Johnnal és Diana hercegnével is meghitt viszonyba keveredett. De mi az igazság a romantikus történet mögött?

Szerelmi háromszögbe csöppent Diana hercegné John Travoltával és Olivia Newton-Johnnal.

Forrás: Getty Images / Northfoto

„Csak téged akarlak”, avagy John Travolta forró tánca Olivia Newton-Johnnal

Aki nem egy kő alatt élte eddigi életét, bizonyosan emlékszik a Grease legendás zárójelenetére, ahol Olivia Newton-John és John Travolta olyan forró táncot jártak, hogy abba még a kamera is belepirult. A két színész között olyan valóságos volt a kémia, hogy a nézők elkezdtek gyanakodni: vajon több is volt a sztárok között, mint kollegiális viszony?

Egy meg nem nevezett bennfentes elárulta, hogy Travolta valóban beleszeretett Newton-Johnba.

Később a két hollywoodi csillag is megerősítette, hogy volt köztük vonzalom – még egy csók is elcsattant a Grease afterpartiján – de mivel mindketten párkapcsolatban voltak, nem randiztak egymással. Ha össze nem is jöttek, évtizedekig szoros barátságot ápoltak, zeneileg együttműködtek, amikor pedig rákkal diagnosztizálták a színésznőt, Travolta végig mellette volt.

Amikor Olivia Newton-John 73 évesen feladta a küzdelmet, jó barátja és színésztársa megható szavakkal búcsúzott tőle: „Találkozunk még az úton, és mindannyian újra együtt leszünk.”

Azonban az álomgyári szívtiprónkak nem ez volt az egyetlen legendás tánca, hisz Diana hercegnével ellejtett keringője mindenki emlékezetébe bevésődött.

Diana hercegné szerelmi háromszögbe került

Valósággal szikrázott a levegő Diana hercegné és John Travolta között, amikor 1985. november 9-én a Fehér Házban tartott elnöki gálavacsorán táncra perdültek. Eredetileg a szívek hercegnéje akart táncolni a színésszel, melyben az akkori first lady, Nancy Reagan vállalta a közvetítő szerepét. Diszkréten közölte a színésszel, hogy éjfélkor meg kell kocogtatnia a hercegné vállát és felkérni táncolni.

Diana hercegné és John Travolta tánca

Forrás: Getty Images North America

Amikor éjfélt ütött az óra, Travolta fel is kérte a walesi hercegnét, aki szégyenlősen igent is mondott, ám a 15 perces tánc közepén hirtelen pánikroham fogta el. A hollywoodi szívtipró ismét megbízható táncpartnernek bizonyult, végig simította Diana hercegné hátát és meggyőzte: boldogulni fognak.

Ebből a rövid pánikból mi sem látszott a táncról készült legendás képeken, de maga a színész is álomszerűnek írta le az élményt.

Minden bizonnyal John Travolta is a szívek hercegnéjének bűvkörébe került, megágyazva a szerelmi háromszögről szóló pletykáknak. Nagy valószínűséggel a vonzalom kettejük között plátói volt csupán.