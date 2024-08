Napi horoszkóp 2024. augusztus 2.: az Ikrek szerencsés, a Mérlegnek nem árt a pihenés

Hagyjuk, hogy az idő tegye a dolgát és pénteken ne próbáljunk meg mi irányítani mindent. Napi horoszkóp következik.

Napi horoszkóp: Az Ikrek szerencsés, a Mérlegnek nem árt a pihenés.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Feszült fényszögeket mutat a mai napra a horoszkóp. Ez okozhat egy félreértést. Könnyen lehet azonban, hogy ennek az ügynek most nincs jó megoldása, mert mindenki elmondta az álláspontját, amiből egyelőre nem enged. A Rák Hold sértődékenységet is jelez. Az idő viszont majd megoldja a konfliktust.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Bármennyire szeretne is, nehézkes most haladni. Pedig még jó lenne tető alá hozni gyorsan, amit szeretne, mert augusztus 5-től hátrálni kezd a Merkúr, és alaposan megnehezíti a dolgát. Az az időszak viszont ideális lesz pihenésre, nyaralásra.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Bár vannak feszültségek, összességében mégis jól alakul a péntek. Úgy érzed majd, hogy mázsás súly kerül le a válladról, ha lépsz egy ügyben, vagy ha értesülsz egy téged érintő döntésről. Ha pedig lemegy rólad egy teher, akkor valahogy minden sokkal hatékonyabban megy.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Pénteken kaphatsz egy hírt, ami mellé érdemes odaállni és támogatni. Ráadásul ez most közvetlen kihatással lehet kihatással a te egyéni életedre is. Jó írányt vesznek a dolgaid. Egy bosszúság is érhet, egy ismerősöddel kapcsolatban.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Pénteken a szavaid különös erővel bírnak, így igyekezz jól megválogatni azokat. Ha jóra használod az erőforrást, melyek belőled árad, akkor duplán teszed a jót magaddal és a környezeteddel is. Ha pedig netán valaki kekeckedni próbálna veled, az hamar meg fogja bánni!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ha neked valami mondanivalód van, akkor általában azonnal kikívánkozik belőled és igazán semmi sem szab gátat annak, hogy el is mondd, akinek kell. Ma viszont óvatosabban válaszd meg a szavaidat, mivel azok sok sebet ejthetnek máson.

