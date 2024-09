Heti horoszkóp 2024. szeptember 30-október 6.: kedvező időszak vár ránk október első hetében

Az Oroszlán hátradőlhet október első napjaiban, a Nyilasnak a héten két területen is rendet kell tennie. Heti horoszkóp következik minden jegynek.

Heti horoszkóp 2024. szeptember 30-október 6.

Forrás: Shutterstock

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Ez a hét a párod és a családod érdekei, céljai és véleménye körül forog. Többször lehet olyan érzésed, hogy rád senki sincsen tekintettel. Az a szerencse, hogy csupa harmonikus fényszög lesz az égen, amelyek garantálják a közös nevező megtalálását. A hétfői Nap-Merkúr, majd a szerdai újhold szerint az új szempontok meglepnek téged. Vizes konstellációk miatt a hétvégi események megríkathatnak…

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Fantasztikusan indul az októbered: 1-én a fantasztikus fényszögek arra biztatnak, hogy folytasd a megkezdett munkát! Akkor is, ha a szerdai újhold új kihívások elé állít a munkahelyeden. Jöhet új kolléga, új rendszer, új feladat. Ezekhez alkalmazkodnod kell. Menni fog, amint meglátod, hogy ez segít neked. Hétvégén adj teret a szerelemnek! Akkor is, ha van párod, és akkor is, ha még nincs!

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Továbbra is nehezedre esik megtalálni az egyensúlyt a munka és a magánélet között. Épp a legjobbkor jön a szerdai Mérleg újhold, ami a találékonyságot hoz neked. Megoldod, hogy „a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon”. Hétfőn, pénteken, szombaton és vasárnap olyan szuper fényszögek lesznek az égen, amelyek szerint nem kell aggódnod a pénz miatt. Sőt, nőhetnek a bevételeid.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Végre ez a hét visszaadja az emberekbe vetett bizalmadat, és a hitedet a sors jószándékában. Csodálatos, léleksimogató konstellációk lesznek hétfőn, pénteken, szombaton és vasárnap az égen. Emellett a kedd tanulásra, vizsgázásra, a szerda megbeszélésekre és ingatlanügyekre alkalmas. Csupa kedvező fényszög lesz az égen. Csupán vasárnap látszik nézeteltérés a családon belül, ha felveszed a kesztyűt. Inkább, ne tedd!

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Hátra dőlhetsz október első napjaiban. Úgy tűnik, megtetted a magadét, és várhatod az eredményeket és/vagy a reakciókat. Szerencsére kedvező értelemben, mivel csupa szerencsés fényszög lesz az égen. Persze ilyenkor törvényszerű, hogy jön valaki, és megkérdőjelezi az érdemeidet, vagy kétségeket ültet el a fejedben. Mindez a hétvégén látszik a leginkább kritikusnak. Ne hagyd magad!