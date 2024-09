Heti szerelmi horoszkóp 2024. szeptember 21-27.: hullámzó érzelmekre számíthatunk

A Szűzeknek kevés jót ígérnek a csillagok, a Bikának szuper időszaka lesz, az Oroszlánnak egy kis pihenésre van szüksége. Heti szerelmi horoszkóp következik minden jegynek.

Heti szerelmi horoszkóp 2024. szeptember 21-27.: hullámző érzelmekre számíthatunk

Forrás: Shutterstock

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Hétvégén és a hét során is érezheted magad ügyetlennek. Az a benyomásod, hogy a párod jobb nálad. Persze, lehetséges, hogy van, amiben ő, de másban meg te vagy jobb. Ettől még nem kellene szapulnod magadat. Koncentrálj inkább arra, hogy milyen klasszul kiegészítitek egymást! Két területre kell ügyelned a héten: a kiadások és a közlekedés. Legyél óvatos!

Szingli Kos

Megint azzal szembesülsz, hogy mások jobbak, ügyesebbek nálad. Ettől az önbizalmad mélyrepülésbe kerülhet. Ugye, tudod, hogy semmi értelme szapulni önmagadat? Koncentrálj inkább arra, amiben kitűnsz! Ez tesz vonzóvá téged. Két területre különösen ügyelned kell a héten: a kiadások és a közlekedés. Legyél óvatos mindig mindenhol! És közben szeresd magad kicsit jobban!

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Szombaton, vasárnap, kedden és csütörtökön is lesznek szuper fényszögek. Ezek olyanok, mint este az utcai lámpák fénykörei: egyiktől a másikig kell kibírnod. A szerelmed megijedhet a hullámzó hangulatodtól. Lebénul, mert nem tudja eldönteni, mivel segít: ha hallgat, vagy ha megszólal. Segíts neki, és ne hagyd, hogy őrlődjön!

Szingli Bika

Meglehetősen hullámzó lesz a kedved hétvégén és a hét folyamán is. Szombaton, vasárnap, kedden és csütörtökön is lesznek szuper fényszögek. Ezek olyanok, mint este az utcai lámpák fénykörei: egyiktől a másikig kell kibírnod. Sokan képtelenek követni, sőt meg is ijedhetnek tőled. Ha ismerkedsz, rejtsd el az érzelmi hullámzást, máskülönben gyorsan lelép a másik!

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Bár jó hatással lesz rád, hogy vasárnap a Nap belép a Mérlegbe, a szombat, a hétfő, a kedd és a szerda mégsem alkalmasak a kedveseddel tisztázó beszélgetésekre. Sőt lehetnek egymásnak feszülések. Vizsgáld meg, ezek a nézeteltérések vajon miből adódnak! Lehet, hogy mindketten ahhoz ragaszkodtok, hogy nektek van igazatok…