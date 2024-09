Napi horoszkóp 2024. szeptember 12.: nem lesz könnyű a nap, de lehetőségeket is tartogat

A Kos számára a nap frusztrációt hozhat. A Bikát a Hold energiái lelkesítik, ideje elkezdeni a elrendezni a régóta halogatott projekteket is. Neked mit tartogat a csütörtöki horoszkóp?

Napi horoszkóp: nehéz lesz a csütörtök, de lehetőségek is tartogat

Forrás: Shutterstock

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A mai nap is a nehéz napok számát gyarapítja. A Hold és a Mars szembenáll egymással: a Hold a közérzet, a Mars az akarat jelölője, ráadásul a te uralkodó bolygód is. Nem lesz összhangban az, amit akarsz, azzal, amire lehetőséged van, és ez frusztrációt okoz. Nyugalom, holnapra már a múltté lesz ez a nehézség!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ma még a Nyilasban jár a Hold, ami lelkesít. Ezért most elindíthatsz egyet azok közül a projektek közül is, amiket folyton csak halogatsz. Ne vesztegesd az időt azzal, hogy megpróbálod eldönteni, hogy érdemes-e belefogni, vagy sem… Kezdd el, és kész!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Az eredményeidet, sikereidet talán irigylik tőled sokan, de a kemény munkádat és az erőfeszítéseidet biztosan nem… Légy óvatos, mert nem mindenkitől számíthatsz jóra most a környezetedben. Álnok embert jelez a horoszkóp.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Hold és a Mars ellentmondásos fényszöge azt jelzi, hogy van valami, amit akarsz, de maradéktalanul most nem tud teljesülni. Ha változást akarsz, most kiváló alkalmak adódhatnak, de közben mérlegelned kell azt is, mi az, amiről le kellene mondanod.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Csütörtökön szinte biztos, hogy úgy érzed, túl nagy rajtad a nyomás, a teher és nem biztos, hogy egyedül mindennel elbírsz majd. A jó hír az, hogy valószínűleg nem is kell!Vannak, lennének segítőid, akik csak arra várnak, hogy a bizalmadba avasd őket.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Csütörtökön ne vedd a lelkedre, ha valaki leszólja a terveidet. Nem érdemes most túl sok energiát belefeccölni a másoknak való megfelelésbe, mert szinte lehetetlen, mindig lesz valaki a környezetedben, aki valami kivetni valót talál a dolgaidban. Menj inkább a saját fejed után!

