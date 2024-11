Heti pénzhoroszkóp november 4 - november 10.: az Ikreket nagy meglepetések érik, a Szűz vihar előtti csendet tapasztal

A halak számára pénzügyileg kedvező napok várhatók, a Bikát pedig különböző hatások érik ezen a héten. A Kosnak most kell bátornak lenni a heti pénzhoroszkóp szerint.

Íme, a heti pénzhoroszkóp

Forrás: Shutterstock

Kos

Uralkodó bolygód, a Mars az Oroszlánba lép. Innentől nagyon eredményes, motivált leszel. Jöhetnek a nagyszabású tervek. Most kell nagyot álmodni!

Bika

Rengeteg információ érkezik, és különböző hatások érnek téged ezen a héten. Olykor az lesz az érzésed, hogy képtelen vagy lépést tartani az eseményekkel. Csütörtöktől több kedves, segítőkész emberrel lesz dolgod.

Ikrek

Meglepetések érnek ezen a héten. Több is. Az egyik, hogy sokkal békésebben viseled a korábban idegborzolónak nevezett kihívásokat a munkában. A másik, hogy visszatér a vállalkozó kedved, és olyasmibe vágsz bele, amit eddig el sem tudtál képzelni.

Rák

A változékonysága ellenére is kedvelni fogod ezt a hetet. Szuper fényszögek előnyösen érintenek téged és a törekvéseidet hétfőn, kedden, pénteken. Természetesen lesznek provokáló emberek és helyzetek is, főleg csütörtökön.

Oroszlán

Hétfőn a Mars belép az Oroszlánba. Tüzes bolygó tüzes jegyben felforrósítja a hangulatot. Ettől lehetsz lelkes, szenvedélyes, indulatos, sikeres. És túlzottan rámenős is… erre figyelj!

Szűz

Vihar előtti csendet tapasztalsz a hét első felében. Gyorsan haladj a munkáddal! Használd ki jól az időt, mert szerdától a bolygók szerint folyamatosan más munkáját kell megcsinálnod, vagy más után kell rendet raknod.

Mérleg

Valaki inspirálóan hat rád azzal, hogy kér vagy kérdez valamit. Hirtelen rájössz, hogy ezt vagy hasonlót te is meg tudnád csinálni. Ügyelj arra, hogy se te, se a másik ne érezze lopásnak a dolgot!

Skorpió

Uralkodó bolygód, a Mars tüzes jegybe lép. Tüzes bolygó tüzes jegybe lépve feltüzel téged. A szó legjobb értelmében. Ettől megnő a népszerűséged is, és a tetterőd is. Most bármit elérhetsz a karrier területén.

Nyilas

Ezen a héten sokat javul az anyagi helyzeted. Az elmúlt hetekben a bolygók folyamatosan azt mutatták, hogy be kell osztanod, és inkább ne költekezz, vagy váratlan kiadáshoz lesz szükséged a tartalékaidra. Na, ennek most vége. Végre kedvező irányú elmozdulások várhatóak.

Bak

Elemedben leszel. Erőlködés nélkül jönnek az eredmények. Hidd el, nem érdemtelenül! Sokat tettél ezért az elmúlt hetekben, hónapokban a kitartó munkáddal.

Vízöntő

Kedveznek neked az égi folyamatok kedden és pénteken. Ekkor mindent megoldhatónak látsz. Közben a tűz energia is intenzív lesz, ami a cselekvéshez szükséges energiát hozza. Zseniális, ha megvan a megoldás és a megvalósításhoz szükséges energia is.

Halak

A túlzottan rámenős emberek idegesítenek. De közben sikerül tető alá hozni velük egy tervet, projektet. Pénzügyileg kedvező napok jönnek.