Heti szerelmi horoszkóp (2024. november 18-24.): a Rákoknál puskaporos lesz a hangulat, a Bakok legyenek elnézőek

A heti szerelmi horoszkóp szerint lesznek feszültésget keltő fényszögek, de a Plútó jegyváltása sokak számára hoz majd megváltást.

Heti szerelmi horoszkóp: ezt tartogatják a csillagok

Kos

Hétfőn, szerdán is lesznek olyan bolygószembenállások, amelyek konfliktus veszélyt hoznak. Most nagyon kell figyelned az időzítésre: akkor mondd a mondandódat, amikor a másik valóban tud figyelni. Különben mérgelődhetsz, hogy miért nem hallja meg a szavaidat.

Bika

Mindketten a türelmetek végére értetek. Nem róhattok fel semmit egymásnak, mert egyformán ingerlékenyek és intoleránsak vagytok. A hét során jót tenne nektek egy kis távolság…

Ikrek

Rád is hatnak a feszültséget keltő fényszögek. De neked van egy szuper hír is. A keddi Plútó jegyváltása neked egy nagyszerű új időszak kezdetét jelzi. Végre fellélegezhetsz. Ez pedig a párkapcsolatodra is nagyszerű hatással lesz – bár persze nem azonnal...

Rák

Erős bolygószembenállások lesznek, amik puskaporos hangulatot jeleznek. Ez igaz általánosan mindenkire, de te talán az átlagnál is érzékenyebb vagy. Azt végképp kerüld el, hogy mások vitájába beleszólj.

Oroszlán

Nem leszel túl motivált a hét elején. A párod több dologgal is próbálkozik, hogy felvidítson, de nem sok sikerrel jár. Könnyítsd meg a dolgát azzal, hogy elmosolyodsz és megöleled!

Szűz

Fokozatosan egyre kevesebbet viszel haza a munkahelyi problémákból, ami természetesen jót tesz az otthoni hangulatnak már a hétvégén és a hét során is. A szerelmed arra vágyik, hogy ne csak fizikailag legyél vele, hanem gondolatban és érzelmekben egyaránt.

Mérleg

Úgy tűnik, végre enyhül a munkahelyi nyomás, és innentől nemcsak a benti ügyeken jár az eszed. Így felszabadul az energiád, amit használhatsz párkeresésre. De csak a hét második felében – addigra enyhülnek a nyomasztó konstellációk.

Skorpió

A Plútó jegyet vált. Innentől sokat foglalkoztat a jövőd és a karriered alakulása. Ez rendben van, csak arra figyelj, hogy közben azért ne mulaszd el a jelen pillanatot! A párodra is kell, hogy jusson idő.

Nyilas

A Nap a Nyilasba lép csütörtökön, ami nagyszerű hír számodra. Innentől egy igazán ragyogó időszak veszi kezdetét! A hét elején azonban neked is át kell vészelned a feszültséget keltő hatásokat a pároddal.

Bak

Észre kellene venned, hogy időzavarban van a párod. Elnézőnek kell vele lenned. Most utol kell, kellene érnie magát. Ha te is nyaggatod, akkor abból tutira, vita lesz.

Vízöntő

Hiába igyekszel jó pofát vágni, látszik rajtad, ha valami nem tetszik. Aki nem ismer, az is észre veszi. Szóval felesleges megjátszanod magad a párod előtt. Inkább mondd ki őszintén az érzéseidet.

Halak

Észnél kell lennetek, ha nem akarjátok, hogy a teendők cunamija elsodorjon egymástól titeket. A bolygó mozgások szerint te most nagyobb eséllyel kapcsolsz, és időben tudsz korrigálni.