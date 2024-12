Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a héten komoly akadályokba ütközhet

A horoszkóp szerint egyes csillagjegyek szülöttei a napokban olyan hírekre számíthatnak, amelyek jelentősen megváltoztathatják életüket, felboríthatják eddigi terveiket. Ez a hét számukra nem lesz egy könnyű menet. Ők bizony most könnyen úgy érezhetik, hogy mindig új és új kihívásokkal kell szembesüljenek. A legnagyobb teljesítmény, ha kitartanak. Többször is újra kell tervezniük a dolgokat, de ha ott van bennük a mindent elsöprő küzdelem és élni akarás, egészen biztos célt érnek. A megfelelő hozzáállással sikerül kilábalni abból a hullámvölgyből, amibe az utóbbi időben belekerültek.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki a héten komoly akadályokkal szembesül

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy, akinek kicsúszik a talaj a lába alól

Rák (06.22-07.22.): a próbálkozás kudarcba fullad

A bolygók állása most hozhat olyan erős fordulatokat, amitől a dolgok megrekednek, elakadnak. Valaki miatt módosulhatnak az eddig jól működő terveid, de akár meg is hiúsulhatnak, és úgy alakulhatnak, hogy helyette valami egészen mással kell nap közben foglalkoznod, ami minden erődet, energiádat elveszi. Amíg nem tudod, merre tartanak pontosan a dolgok, ne akard irányítani se őket. Hiába gondolod úgy, hogy képes lennél a folyamatokat kézben tartani, ez hamar kudarcba fulladhat. De ne aggódj, mert komoly esély van arra, hogy ez a rossz periódus jövő hét elejére enyhülni fog.

Oroszlán (07.23.-8.22.): egy cél lebegjen előtted

Mivel vezetőnek születettél, kulcsmondatod általában: „Mindenkinek megmutatom, hogy ki is vagyok valójában.” De most jobb lenne, ha kis időre visszavonulót fújnál. Amíg ugyanis több cél is lebeg a szemed előtt, nem fogod megtalálni azt az egyetlen és helyes utat, amelyen érdemes végigmenni és végül eltévedsz. Sok olyan dolog van, ahol már közel kerültél a sikerhez, és csak egy kis lépés választ el a beteljesüléstől. De ha makacs vagy és csak a saját fejed után mész, könnyen kicsúszhatnak a dolgok a kezeid közül. Ha úgy érzed, nem boldogulsz a feladattal egyedül, kérj segítséget a barátaidtól, családodtól.

Vízöntő (01.21-02.18.): ne rejtsd el az érzéseidet

Nem kell álarc mögé rejtened az érzéseidet, bátran rukkolj elő az ötleteiddel. Most amúgy is olyan körökben mozogsz, ahol ez nem okoz különösebb meglepetést. A kollégáidtól tapasztalt érzelmi nehézségek esetében azonban hajlamos vagy bezárkózni. Gyakorlati nehézségeknél pedig hajlamos vagy homokba dugni a fejed, ami ezúttal nem vezet jó eredményre, sőt. A napokban többen is útba akarnak igazítani, ami az életedet illeti, de te épp akkor vagy a legfeszültebb, ha valaki meg akarja mondani neked, hogy mit hogyan kellene tenned. Még akkor is, ha puszta jóindulat vezérli az illetőt, hiszen nálad ez szemrehányásként csapódik le. Érdemes elengedned mindazt, ami már nem szolgál téged.