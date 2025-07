Összetört Alyssa Milano szíve — A társát gyászolja a Bűbájos boszorkák sztárja

Megható búcsút vett Alyssa Milano néhai kollégájától, aki a Bűbájos boszorkákban a szerelmét alakította, és aki nem csak ezért, de nagyon közel állt színésznőhöz. Julian McMahon csütörtökön halt meg.

Julian McMahon a Bűbájos boszorkákban Alyssa Milano szerelmét alakította

Forrás: Archives du 7eme Art

Julian McMahon és Alyssa Milano sokáig voltak társak a képernyőn

Ha az életben nem is, a képernyőn szerelmesek voltak. Alyssa Milano egyik nagyon fontos szerepe volt a Bűbájos boszorkák Phoebe-je. A sorozatban Julian McMahon a féldémon Cole Turnert alakította 50 epizódon keresztül, és szinte az első percben barátok lettek a színésznővel. 20 évvel a sorozat befejezése után is rendszeresen beszéltek, a családjaik összejártak, így különösen nagy trauma Alyssának a sztár halála. Az összetört szívű színésznő gyönyörű és megható sorokkal búcsúzott a kollégájától és barátjától a közösségi médiában.

„Julian McMahon varázslatos volt. Az a mosoly. Az a nevetés. Az a tehetség. Az a jelenlét. Besétált egy szobába, és beragyogta azt - nemcsak karizmával, hanem kedvességgel is. Pajkossággal. Lelki megértéssel. Éveket töltöttünk együtt a Bűbájos boszorkákban - jelenetek, történetek, és megannyi bensőséges pillanat. Miatta biztonságban éreztem magam színészként. Nőként láttak. Kihívott, ugratott, támogatott. Annyira különbözőek voltunk, mégis valahogy mindig megértettük egymást. Julian több volt, mint a tévés férjem. Egy kedves barátom volt. Az a fajta, aki mindig rád néz. Emlékszik. Megoszt. Az a fajta, aki megmondja az igazat, még akkor is, ha az kényelmetlen, de mindig szeretettel” — írta a Facebookon Alyssa Milano, és azt is hozzátette, hogy együttérez Julian McMahon családjával, szeretteivel.

„Elveszíteni őt irreális érzés. Túl korán. Túl igazságtalan. Pihenj, barátom. A nevetésedet magammal viszem. Örökké Cole. Örökké Julian” — búcsúzott a színésznő Julian McMahontól.