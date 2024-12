Találkozás a szellemekkel: túlvilági beszélgetések

Kopogás a falból

A poltergeist kifejezés két német szó összevonásával keletkezett – a polter a népnyelvben zajongót, a geist pedig kísértetet jelent. Ezzel az elnevezéssel illetnek minden olyan jelenséget, amit a szellemeknek tulajdonítanak. A különös hangok, a padlórecsegés, a váratlan légáramlatok, a furcsa szagok is ide tartoznak.

Az egyik leghíresebb poltergeist-eseménysorozat 1977 nyarától 1978 őszéig tartott, és utóbb Enfield-jelenség néven vált híressé. London egyik külvárosában, Enfieldben élt egy asszony a négy gyermekével. Egy este épp lefekvéshez készülődtek, amikor a 11 éves Janet és a 10 éves öccse jelezte, hogy csoszogást hallanak a folyosóról. Nem sokkal ezután mindannyiuk szeme láttára a komód megmozdult, és fél méterrel arrébb csusszant az eredeti helyéről. Ezután hangos kopogást hallottak, ami a falból jött. Az édesanya azonnal segítségért rohant – a szomszéd házaspár át is jött, alaposan átkutatták a házat, de persze semmit sem találtak… Viszont ők is hallották a rejtélyes kopogást! Kihívták a rendőrséget. A rendőrök szintén nem találtak semmit, viszont szemtanúi voltak egy szék spontán mozgásának.

Állítólag hatósági papír is született a furcsa észlelésekről.

Az ijesztő jelenségek másnap is folytatódtak, és azután is, több mint egy éven át... A család már nemcsak a rendőrséghez, hanem a lelkészhez is segítségért fordult, sőt egy spiritiszta látót is felkerestek. Ám minden praktika hatástalannak bizonyult. Persze a közvéleményt megosztotta a furcsa eset. Sokan a kísértetek létének bizonyítékát látták az enfieldi eseménysorozatban, mások úgy vélték, csalók műve az egész. Nos, sem az előbbit, sem az utóbbit nem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani...