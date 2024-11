Kísérteties suttogásokat rögzítettek a Marson: a tudósokat is meglepték

Mi lehet az a furcsa suttogás, amely a Marson hallatszik? Mi okozhatja a hideg és elhagyatott tájon észlelt szokatlan zajokat? A NASA Perseverance roverje által rögzített hangfelvételek újabb kérdéseket vetnek fel, és különös hangulatot árasztanak, miközben a tudósok a bolygó titkainak feltárására törekszenek.

Rejtélyes suttogások hallhatók a Marson

Forrás: Shutterstock

A Perseverance felfedezései a Marson

A Jezero-kráter egyike a Mars azon területeinek, amelyet a tudósok különösen izgalmasnak tartanak. Ez a terület valaha egy nagyobb vízgyűjtő lehetett, így különösen fontos helyszín az ősi élet nyomainak kutatásában. A rover egyik feladata éppen ezért a kőzetminták gyűjtése, amelyek révén jobban megérthetjük, milyen környezet uralkodhatott itt több milliárd évvel ezelőtt.

A Perseverance azonban nemcsak kőzeteket talált, mikrofonja szokatlan hangokat is rögzített – ezek egy része a marsi szél „suttogása”, de a porviharral felkavart homok és kövek hangjai is különleges hangulatot árasztanak. A kísérteties hangok nagy része a Mars ritka légköréből és hideg éjszakáiból adódik, hiszen a Mars nemcsak geológiailag aktív, hanem saját atmoszférája is „él”, folyamatosan változó szélmozgásokkal és időjárási jelenségekkel.

Bár a Marsot már több rover és szonda is megjárta, a Perseverance még mindig újabb és újabb titkokat fedez fel. Minden egyes mintagyűjtés, minden rögzített hang és megfigyelés közelebb visz minket ahhoz, hogy feltárjuk a Mars múltját és azt, hogy létezhetett-e valaha élet ezen a bolygón.