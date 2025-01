Squid Game-horoszkóp: te melyik szereplő vagy a csillagjegyed szerint?

A Squid Game, magyarul Nyerd meg az életed!, rekordidő alatt vált a világ egyik legnépszerűbb sorozatává, olyannyira, hogy több, mint 111 milliós(!) nézőszámával a Netflix első számú sorozatává lépett elő, így még a A Bridgerton családot is legyőzte. A sorozat óriási népszerűsége persze az extra erős szereplőgárdának és a karakteres mellékszereplőknek is köszönhető, akiket remekül válogattak össze az alkotók. Most lássuk, hogy csillagjegyed szerint ki lennél a sorozatból, fegyveres őr, játékos vagy esetleg maga a Frontember!

Squid Game-horoszkóp: tudd meg, hogy melyik karakter vagy

Squid Game horoszkóp: vajon te melyik karakter lennél?

Kos – A frontember

A Kos ismert a temperamentumáról, aki mindig a szíve szerint cselekszik. Született vezető, magabiztos és rendkívül szenvedélyes. A halálos játék mögött meghúzódó ötletgazda karakterében a Front Man (frontember) határozott és parancsoló jellem jelenik meg. A játék során is azt mutatja, hogy Kosként képes átvenni az irányítást nagy nyomás alatt is.

Bika – Cho Sang-woo

A Bika jegy alaptermészetét az optimizmus és a nyugalom határozza meg. Rendkívül fontos számára a biztonság, a kényelem és a stabilitás. Jelleméből adódóan makacs, aki soha nem hátrál meg a kihívások elől. Cho Sang-woo egy kivételesen intelligens ember, aki a játék során is nyugodt marad, még akkor is, amikor a dolgok rosszra fordulnak.

Ikrek - Jang Deok-su

Jang Deok-su karakterére tökéletesen illik az Ikrek kettőssége. Az alkalmazkodóképesnek és gyors gondolkodásmódjának köszönheti, hogy kilábal a nehéz helyzetekből. Jelleme változékony, örök kíváncsi, minden érdekli, de őt magát nem lehet kiismerni. Egyszerre közvetlen és manipulatív, impulzív tettei miatt sokak szemében agresszívnek és számítónak tűnhet.

Rák - Seong Gi-hun

A Rák jegyű személy érzelmes és hevesen védi a szeretteiket. Így ismerjük meg a film főszereplőjét, Seong Gi-hun karakterét is, amikor a játékban nemcsak az életben maradásért küzd, hanem azért is, hogy mások is túléljék a brutális pályákat. Fontos számára a múlt, a gyökerei, a kötődés, éppen ezért nehézséget jelent neki az elengedés.