Ez a 3 csillagjegy vonzza a nárcisztikusokat: számukra ők nagyon könnyű célpontok

Néha pont azok a személyek tűnnek vonzónak, akikkel jobb nem szorosabbra fűzni a kapcsolatot. Egyes csillagjegyek különösen hajlamosak lehetnek arra, hogy felkeltsék a nárcisztikusok figyelmét – és ez sokszor manipulatív és mérgező kapcsolatokat eredményezhet. Ha tudjuk magunkról, hogy vonzzuk ezeket az embereket, akkor talán jobban fel tudunk készülni arra, hogy milyen szűrőket állítsunk fel ismerkedéskor, így elkerülhetjük az újabb csalódásokat.

Bizonyos csillagjegyek hajlamosak bevonzani a nárcisztikus személyeket

Forrás: Getty Images

Ezek a csillagjegyek hajlamosak bevonzani a nárcisztikus személyeket

1. Halak

Természetesen a mély érzésű, szenvedélyes Halak az egyik olyan csillagjegy, amely a leginkább vonzza a nárcisztikus személyeket. A változékony vízjegy rendkívül empatikus és együttérző, gyakran túlzottan is. A Halak szülöttei hajlamosak arra, hogy egy lábbal a valóságban, a másikkal pedig az álmok világában járjanak. Ennek köszönhetően gyakran hiszik azt, hogy mindenki képes pozitívan változni, de ez sajnos nincs így. A nárcisztikusok önzőek, de mélyen sérült emberek, akik tele vannak bizonytalansággal. A Halak szülöttei könnyen belekeveredhetnek abba, hogy megpróbálják őket vigasztalni, sőt megmenteni. Érzékeny természetük miatt könnyen áldozatul eshetnek mások drámájának, és a nárcisztikusok végtelen sorban kínálnak újabb és újabb problémákat, játszmákat, amelyekben a Halak könnyedén elmerülhetnek.

2. Oroszlán

Bár sokan azt gondolják, hogy az Oroszlán a leginkább önimádó csillagjegy, ez a nézet téves. Az Oroszlán Nap-uralta jegy, ami azt jelenti, hogy valóban sok figyelmet vonz, de emellett rengeteg szeretetet is képes adni. Az Oroszlánok nagylelkűek, néha túlzottan is, és hajlamosak arra, hogy megpróbálják megmenteni a nárcisztikus személyeket. A nárcisztikusok a kapcsolat kezdetén általában rengeteg hízelgéssel bombázzák áldozataikat, aminek az Oroszlánok gyakran nehezen tudnak ellenállni. Azonban amikor ráébrednek a valódi szándékokra, és túl vannak a rózsaszín ködös állapotokon, nehéz számukra elszakadni attól a személytől, aki fontossá vált számukra. Az Oroszlánok lojálisak, ezért sokszor még akkor is kitartanak a másik mellett, amikor rájönnek, hogy valójában mérgező személlyel van dolguk.